تصفيات كأس العالم: تأهل إيران واليابان والسعودية وكوريا وتألق سوري

أسود الرافدين تستعيد شيئاً من أمجادها بفوزين متتاليين

الناصرية – باسم اركابي

تأهلت منتخبات ايران واليابان والسعودية وكوريا الجنوبية لنهائيات كاس العالم بكرة القدم المقرر ان تجري الصيف المقبل في روسيا بعدما تجاوزت التصفيات الحاسمة للفرق الاسيوية التي انتهت امس الاول في اجواء ساخنة عندما نجح المنتخب السعودي في عبور اليابان في افضل نتيجة حققها الفريق عندما تجاوز عقدة الفريق الياباني الذي اكثر ما حروا المنتخبات من التأهل لاسباب معروفة ولانه المنتخب المتكامل الذي تطور بسرعة كبيرة وفرض سيطرته واستمر الفريق المثابر القوي ونجح في التاهل للمرة السادسة على التوالي قبل ان يظهر المنتخب السعودي قويا واستفاد من ظروف اللعب وقدم مباراة العمر في مستوى جيد خصوصا في الشوط الثاني عندما فرض شخصيته ونجح في التفوق والحسم وقطع بطاقة التأهل باستحقاق وسيبقى جمهوره الذي ازره بقوة الاداء والنتيجة وكان احد مفاتيح اللعب الجيد والفوز بعدما كشر عن انيابه وحقق حلم الوصول الخامس في ليلة دونت في سجل الكرة السعودية قبل ان يهنا الجمهور الكبير اللاعبين على الاداء والفوز الذي لم يكن سهلا قبل ان يظهر اللاعبين الشجاعة وفي اسقاط المنتخب الياباني بهدف فهد المولد وقدم منتخب تايلاند شجاعة كبيرة في مباراته مع استراليا التي كان بإمكانه ان يخرج متعادلا وليس العودة بخسارة وهو من قدم الخدمة للسعودية بعدما تصدى بقوة للفريق الاسترالي وقطع عليه طريق الوصول الى الشباك الا مرتين خلافا لما خطط له المدرب الاسترالي في حسم الامر بعدد مؤثر من الاهداف لكن يبدو لم يأخذ الامور على محمل الجد وتوقع سهولة المهمة التي فشل فيها رغم الفوز لان العبرة كانت في التأهل وليس بالفوز الباهت الذي دفعه اللعب في الملحق قل ان يقدم الخدمة الكبيرة للسعودية مع ضيفه.

تالق سوري

ونجح المنتخب السوري الشقيق في الابقاء على اماله في التاهل بعدما تألق وحقق التعادل مع متخب ايران بهدفين ليستمر في اجواء التصفيات واللعب في الملحق ممثلا عن المجموعة الاولى التي كاد ان يحقق التأهل لو حافظ على تقدمه بعد تسجيل ثامر محمد لهدف التقدم 13 قبل ان يدرك التعادل في الوقت القاتل عن طريق عمر السوقة 90 وليخرج بنتيجة مهمة ممكن ان تمنحه البطاقة الاسيوية الخامسة وما حققه المنتخب السوري يستحق التقدير ويرى الكل ان اللاعبين قدموا مباريات مهمة رغم ظروف المشاركة الصعبة ونامل ان ينجح المنتخب السوري في عبور استراليا وان نجده في موسكو.

نجاح منتخبنا

ونجح منتخبنا في التلاعب بالمنتخب الاماراتي وفرض عليه السيطرة وتحكم في اجواء اللعب الذي اثمر عن تسجيل هدف الفوز والحسم براسية ايمن حسين ومع تحقيق النتيجة واهميتها المعنوية بعد محو اثار خسارة المرحلة الاولى في مباراة الذهاب لابد من التوقف عند الامور باهتمام خاص ومتوقع ان تدعم النتيجة المذكورة وقبلها الفوز على تايلاند موقف المنتخب في التصنيف الدولي الشهري للفيفا قبل ان يستعيد شيء من هيبته على المستوى الاسيوي

وينتظر المزيد من المنتخب في قادم المشاركات بشرط ان لاتمر الامور دون مراجعة ومعالجة الاخطاء التي رافقت مشاركة المنتخب واسباب الخروج بعد حلم اللعب في روسيا وعلينا ان نعترف بالمشاكل والاخطاء التي رافقت المهمة والاخطاء وسبب الخروج بهذه الطريقة بعيدا عن التأثيرات الشخصية وما شابه ذلك وان يكون الاتحاد مهيا بقوة لمواجهة النقد والملاحظات لان نفس المشهد سيتكرر اذا لم تعالج الاخطاء بدقة وصراحة ومسؤولية وان يتعلم الكل الدرس هذه المرة وهذا الجانب المهم وهو ما يضع المدرب باسم قاسم امام مسؤولية اهم واخطر في المستقبل.

الباب الضيق

مرة اخرى يخرج منتخبنا من الباب الضيق في موقف مخيب سيطر فيه الحزن الشديد على الوسط الكروي والرياضي وشماله وشرقه وغربه وجنوبه لان المنتخب الوطني ملك الجميع ولان كرة القدم اختزلت الرياضة العراقية ولاحديث يعلو على حديث المنتخب الوطني والكل يسعى الى تقديم كل شيء للمنتخب من اجل التأهل الذي ضاع من وقت قبل ان يمس بسمعة الكرة العراقية التي لايمكن ان تداوي جراحها بدواء تايلاند و الامارات لان المنتخب سار في طريق وعر وتقهقر من جولة لأخرى وقد تكون نتائج المنتخب واقعية بعدما بقيت الاسئلة من دون اجابات منذ اليوم الاول لفترة الاعداد للحدث الكروي العالمي وعندما تصاعده الاصوات والانتقادات احتجاجا على خسارة اليابان بالرباعية النظيفة على اثرها ترك المدرب اكرم سلمان المهمة واستمر المنتخب في تراجع وتخبط من يوم لأخر والبحث عن المدرب الذي يقوم المنتخب بعد فشل التعاقد مع المدرب الاجنبي لتبقى الامور تدار من قبل المدربين المحليين وسط تعثر برنامج العمل الذي عكس واقع المنتخب في التصفيات التمهيدية التي تجاوزها بشق الانفس قبل ان تتراجع الحسابات في الجولات الحاسمة وكان الكل لم يتعلموا من الخروج المذل من اولمبياد البرازيل وقبله في جنوب افريقيا واستمر العمل يجري بالاجتهادات والتقاطين والمحاباة للمدربين المحليين وكل محاول مدربينا هو تغير لاعب بلاعب لنرى في كل جولة تشكيلة لتضاف مشكلة الى مشاكل اللاعبين المحترفين الذين تراجعوا من حيث العدد

الخروج الاخير

الخروج المذكور قد لايكون الاخير اذا ما استمر نفس العمل التقليدي الرتيب الذي لازم المنتخب الحالي في وضع شاذ بين عموم منتخبات العالم عندما خضع الى مجموعة مدربين ولاعبين تناوبوا على المهمة ومن فشل الى فشل ولينتهي معها حلم التأهل ومغامرة المدربين الذين لم نجد منهم من اعتذر من استلام المهمة التي ظهرت صعبة وكاد ينتهي كل شيء من التصفيات التمهيدية عندما تصدر منتخب تايلاند المجموعة وبعده منتخبنا الذي تقدم الى التصفيات الحاسمة من بين افضل الثواني رغم سهولة المجموعة ولعب مع فرق ظهرت اسمائها لنا في التصفيات المذكورةهكذا استمر حال المنتخب الذي يمر للان في ظروف عمل لم يمر بها اي منتخب اخر من حيث فترة الاعداد وخوض المباريات خارج ميدانه ومع العمل الاداري والفني المرتبك دوما ولم يشهد حالة من الاستقرار حتى انتهاء التصفيات امس الاول لان الكل تهرب من الاجابة على أسئلة التراجع والانحناء في المباريات المفصلية بشكل غير متوقع قبل ان يزيد المدرب راضي شنيشل الطين بلة في عمل مرتبك وعشوائي عندما راح يبرر خيبته في المهمة من انه جاء ليعد منتخب المستقبل والفريق يضم لاعبين بأعمار فوق 30 سنة ومعه الاتحاد يعمل منفذا ومطيعا لكل متطلبات المدرب مع ان المتابعين لواقع الدوري والشأن الكروي شككوا في قدراته على ادارة المنتخب بعدما فشل مع الشرطة في اسوء مشاركة للفريق انسحب على اثرها من الدوري الموسم الماضي عندما غض الاتحاد النظر ومرر الامور من خلال ثقته بالمدرب الذي جعل من الامور وردية وكان لسان حاله يقول انا القادر على قيادة المنتخب الى روسيا.

ورغم الانتقادات التي وجهت له بعد تراجع نتائج مباريات المرحلة الاولى والاخفاقات التي نالت من سمعة المنتخب والكرة العراقية لكنه اصر على البقاء رغم الوضع الذي مر به المنتخب في حينه ومارافق ذلك من احتجاج جماهيري لكنه اصر على البقاء مع خيبة النتائج والمهمة والنهاية المحزنة وكل الانتقادات وجهت للمدرب بعينه ومعه الاتحاد الذي دخل في مرحلة ارتباك واهتزت جمهورية القدم قبل ان تمرر الامور من خلال اللجنة الاولمبية التي تعلم ان مهمة اي مدرب ان تكون محددة الملامح وهي مهمة صعبة بعدما فشل المدرب في عكس الوضع التكتيكي قبل ان تسود الفوضى العمل الذي جر الامور الى النتائج السلبية التي هزت الشارع الرياضي واستمر المنتخب بالركود ولم تتخذ الاجراءات المطلوبة عندما فشلت محاولات الاستعانة بمدرب اجنبي بعدما ضاعت الفرصة التي كان بالإمكان ان تأتي الامور بشكل افضل عندما خسر بشكل غريب مباراته امام السعودية وبعدها امام اليابان وقبلها من استراليا حتى فشل المدرب في استخدام افضل العناصر بعدما ابعد عدد من اللاعبين المهمين في الوقت الذي فشل الاخرين ممن انتدبهم بنفسه قبل ان تظهر على السطح مشاكل اللاعيين المحترفين التي استمرت للأخير بعدما اعتذار اللاعب احمد ياسين

درس الخروج

بعيدا عن الفوزين اللذين حققهما المنتخب تواليا على تايلاند والامارات لكن المنتخب سبق وان خرج من التصفيات ولابد التعلم من درس الخروج الاخر المر الاسوء من قبله وقبله

يجب ان لاتبقى معالجة واقع المنتخب وما جرى وحصل محصورة على الاتحاد وحده وعلى الهيئة العامة بل ان تفتح الابواب امام كل من يريدان يدلوا بدلوه ودراسة الامور بعناية مركزة وبدقة وبعيدا عن العمل التقليدي السائد امام الخروج في المرات السابقة والاكتفاء بتغير المدربين بعد كل خسارة حتى بات منتخبنا اكثر الفرق من استهلك المدربين والابحار عكس التيار

بعد الذي حصل والحصاد المر والنهاية المحزنة علينا ان نعترف بالأمور ونعترف بحجمنا الحقيقي ووضع حد للعمل المرتبك الذي يسود عمل الاتحاد واهتزاز المستو العام للكرة العراقية بعد التاهل اليتيم 1986 الذي يمثل وجهها المنتخب الوطني الاول الذي لايمكن مقارنته بنجاحات بقية المنتخبات الاخرى مهما كان حجمها لان الانظار تبقى ترنو الى المشاركة العالمية وما تركته المشاركة من غصة في النفوس

افضل مما كان

كان بالإمكان افضل بكثير مما كان لو استلم المنتخب مدرب افضل من راضي شنيشل لتمكن من تحقيق نتائج افضل كما قام بذلك المدرب باسم قاسم الذي جمع سبع نقاط من تعادل مع اليابان والفوز على تايلاند والامارات من ثلاث مباريات فقط في وقت كل ما جمعه شنيشل اربع نقاط من سبع مباريات كما تغير المستوى رغم ان المدرب التالي زج بعدد من الوجوه التي لعبت لاول مرة للمنتخب لكنها عكست المستوى الشخصي قبل ان يخدموا المهمة ولو بعد فوات الاوان مع ان المنتخب لعب بدون ضغوط وحوافز ففي مباراة تايلاند قدم مستوى مشجع واستحق الفوز قبل ان يظهر بالمستو ت المقنع امام الامارات ونجح في كل شيء من حيث المستوى والنتيجة التي قاد فيها اللاعب الشاب ايمن حسين لفوز المعنوي للمنتخب الذي حقق نجاحا مهما وذلك بتحسين موقف المنتخب في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم هوكل ما سيحصل عليه المنتخب وهذا امر مهم بعد التراجع المخيف بعد تبخر احلامه منذ بداية المرحلة الثانية ومع ان المنتخب خرج بالانتصارين الاخيرين لكنهما بدون طعم بعدما فشلنا في التاهل الى روسيا في خروج غير متوقع وكان ممكن تفادي الخروج المخيب لو تعاملنا بجراء وشفافية ومهنية مع الامور ومنحنا مهمة تدريب الفريق الى من يستحقها ويعول عليه وان يكون ملما في الامور وان يعمل اكثر ما يتكلم ويوعد وتوعد.

معنى الخسارة

ليس العيب في ان تخسر وتتراجع لكن العيب في ان لاتعالج الاخطاء وتتركها سائبة وتتلقى الصدمة بعد الاخرى بعدما تلقى منتخبنا خمس خسارات من مجموع عشر مباريات وحقق فوزين وحقق ثلاث انتصارات وتعادلين لكن المجلة كانت القاء والتوقف في بداية الطريق المؤدية الى روسيا وتبخر الحلم وفرطنا بكل شيء بعدما تحول المنتخب الى ساحة تجارب للمدربين وكذلك اللاعبين ونزفنا النقاط مع الكبار والصغار واصاب المهمة الشلل.

راي الشطري

ويقول الزميل الدكتور حامد الشطري شيء مهم ان يفوز المنتخب الوطني على تايلاند والامارات ولو بعد الخروج المخيب وتلاش احلام التاهل بالطريقة التي انتهت عندها الامور بعدما خضع المنتخب الى افكار تدريبية مختلفة خلال فترة اللعب التي لم تشهد الاستقرار وهذه مشكلة بحدذاته قبل ان ينحدر المنتخب للوراء بسرعة حاصة في مباريات المرحلة الاولى والتراجع في النتائج التي لم يقدر ان يضع لها حداً راضي شنيشل وراى كثيرون اهمية تغيره مع انتهاء المرحلة الاولى قبل ان يستمر المنتخب ينزف النقاط بشكل ويبتعد شيء فشيء عن اجواء المنافسة التي لاينفع معها ان نفوز على تايلاند والامارات لاننا خلاجنا من الاهم وفشلنا مرة اخـــــرى في تحقيق طموحات شعب يراقب ويتابع المنتخب لحظوة بلحظة للمنتخب الذي افتقد لأسلحته المعروفة ولم تبق الاوراق الرابحة التي تساقطت مع مرور المباريات .

و بعد على الاتحاد ومن يعنيهم الامر مراجعة الامور لايوجد فريق اهم من منتخب كرة القدم ولابد من مراجعة الوضع الفني وان لاتمر نكسة الفريق بالطريقة التي يشهد عليها ليس اهل الكرة وحدهم بل الشعب العراقي من اقصاه الى اقصاه الذي تذمر بسبب ما تعرض له المنتخب من خيبة وخروج مذل .