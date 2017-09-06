الزوراء يجدد تعاقده مع هادي

بغداد – الزمان

جدَّدت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء اول امس الثلاثاء، تعاقدها مع صفاء هادي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين مقبلين.وقال عبد الرحمن رشيد، عضو الهيئة الإدارية للزوراء في تصريحات صحفية ، إنَّ الإدارة أبدت تمسكها بصفاء هادي، وجددت تعاقده لموسمين جديدين.

وأشار إلى أنَّ “صفاء يعد من الوجوه الشابة التي برزت بشكل مميز الموسم الماضي مع الزوراء”، لافتًا إلى أنَّ اللاعب أبدى رغبته في البقاء.

يذكر أنَّ صفاء هادي، انتقل الموسم الماضي من الميناء إلى الزوراء.