  الأمم المتحدة:الحكومة السورية مسؤولة عن هجوم بغاز السارين

الفرح يعم دير الزور وسط أجواء جمع شمل العوائل

جنيف- بيروت-الزمان – (أ ف ب): اعلن محققون تابعون للامم المتحدة الاربعاء للمرة الاولى، ان الحكومة السورية مسؤولة عن هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون في الرابع من نيسان/ابريل الماضي ما ادى الى مقتل 87 شخصا. وذلك بعد الهجوم الكيمياوي الاول في سوريا والذي اوقفت بصدده روسيا قرارا لمجلس الامن . وجاء في التقرير الرابع عشر الذي اصدرته لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول وضع حقوق الانسان في سوريا ونشر الاربعاء «في الرابع من نيسان/ابريل، وفي اطار حملة جوية (…) استخدمت القوات الجوية السورية غاز السارين ما ادى الى مقتل اكثر من 80 شخصا غالبيتهم من النساء والاطفال». ورفضت اللجنة في تقريرها ان تكون الضربات الجوية استهدفت مخزنا ينتج ذخائر كيميائية. وجاء في التقرير «العكس هو الصحيح، لان كل الادلة الموجودة تتيح القول بان هناك ما يكفي من الاسباب الموضوعية للاعتقاد بان القوات الجوية القت قنبلة نشرت غاز السارين». واضاف التقرير «ان استخدام غاز السارين في خان شيخون في الرابع من نيسان/ابريل من قبل القوات الجوية السورية يدخل في خانة جرائم الحرب».

وكان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة انشأ هذه اللجنة عام 2011 ، الا ان السلطات السورية لم تسمح لمحققيها بزيارة سوريا للقيام بتحقيقاتها هناك.

وهذه اللجنة ليست الوحيدة التي تحقق في هجوم الرابع من نيسان/ابريل، اذ هناك لجنة اخرى مشتركة بين الامم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الاسلحة الكيميائية تقوم ايضا بالتحقيق في هذه الحادثة.

وفي نهاية حزيران/يونيو اكدت المنظمة الدولية لحظر الاسلحة الكيميائية ان غاز السارين استخدم في الهجوم على خان شيخون من دون تحديد مسؤولية اي طرف. كما نددت بخضوع المحققين لضغوط هائلة.

وكانت السلطات السورية اعلنت في منتصف آب/اغسطس انها مستعدة للتعاون مع الخبراء لاثبات عدم تورطها في خان شيخون.

وجاء في تقرير لجنة التحقيق ايضا ان الهجوم على خان شيخون اوقع 83 قتيلا على الاقل بينهم 28 طفلا و23 امراة.

في حين تؤكد مصادر اخرى ان ما لا يقل عن 87 شخصا قتلوا بينهم 30 طفلا في هذا الهجوم الذي اثار موجة من الادانات الدولية، ودفع الولايات المتحدة الى توجيه ضربة عسكرية الى نظام دمشق.

فيما عمّت مظاهر الفرح والاحتفال في الشوارع الرئيسية في غرب دير الزور السورية بعد كسر الحصار ودحر داعش هناك بمساعدة روسية كثيفة ، وفي الاسواق الشعبية التي غصت بروادها من رجال ونساء واطفال. وتجمع بعضهم مرددينً هتافات عدة ابرزها «الله محيي الجيش» حاملين الاعلام السورية التي كتب على عدد منها «حماة الديار عليكم السلام».

كما صدحت الأناشيد الوطنية عبر مكبرات الصوت.

ويأمل أحمد (20 عاماً) وهو طالب جامعي ان يتمكن من استئناف دراسته في القريب العاجل.

ويقول الشاب وهو يرتدي قميصاً يطغى عليه اللون الاحمر «تغيرت مشاعر الناس.. الافراح تعم دير الزور ونحن سعيدون بالنصر».

ويوضح بينما يقف قربه عدد من الشبان وسط الشارع «لا يخفى الامر اننا نريد ان نأكل ونفرح وليعيد الله الامان الى كل سوريا وليس فقط الى مدينتنا».

وعلى غرار العديد من اهالي دير الزور، يشيد أحمد بانجاز الجيش الذي يأمل استكماله في الايام المقبلة.

ويتابع «فرحون بنصر جيشنا، لينصره الله ويثبت أقدامه».

وقال صحافي متعاون مع وكالة فرانس برس في مدينة دير الزور الاربعاء ان قصف الجيش السوري تركز على ضاحية البغيلية الواقعة تحت سيطرة الجهاديين شمال المدينة فيما كان دوي الغارات والقصف يتردد في المدينة.

وعملت فرق الهندسة العسكرية الاربعاء على توسيع الثغرة التي استحدثها الجيش الثلاثاء ومكنته من الوصول الى اللواء 137 الذي كان يحاصره التنظيم المتطرف، تمهيداً لادخال المساعدات الغذائية والطبية الى المدينة.