السوريون يواصلون حلم الصعود إلى كأس العالم

الأخضر السعودي ينتصر على الساموراي ويتأهل إلى المونديال

{ مدن – وكالات: تأهل منتخب السعودية لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018، بعدما حقق فوزًا مهمًا على اليابان بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اول امس الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة في جدة. وسجل هدف اللقاء الوحيد، البديل فهد المولد بالدقيقة (63) ليرتفع رصيد الأخضر إلى 19 نقطة في المركز الثاني خلف اليابان صاحبة الصدارة برصيد 20 نقطة، ليتأهلا سويًا إلى مونديال روسيا. فيما يخوض منتخب أستراليا صاحب المركز الثالث بالمجموعة الثالثة مباراتي الملحق أمام نظيره في المجوعة الأولى سوريا، علما بأن الفائز منهما يواجه منتخبًا من قارة أمريكا الشمالية على البطاقة المؤهلة للمونديال. وسيطر الحذر الشديد على المنتخب السعودي خلال الشوط الأول تجنبًا لاستقبال أي هدف قد يصعب من مهمته أمام اليابان، في المقابل تميز منتخب الساموراي بتنظيم الخطوط والانتشار التكتيكي المنضبط في أرجاء الملعب. واعتمد المنتخب الياباني على سرعة الارتداد من الخلف إلى الأمام مع تنظيم دفاعي رائع، حال دون تألق هجوم المنتخب السعودي. واتسمت هجمات المنتخب السعودي بفقدان اللمسة الأخيرة خاصة مع المراقبة اللصيقة من الدفاع الياباني لمحمد السهلاوي، مهاجم الأخضر الذي بدا منفصلاً عن زملائه. وشهدت الدقيقة 33 من عمر اللقاء أخطر فرص اللقاء للمنتخب الياباني عن طريق مدافعه جن شوجي، الذي أحسن التعامل مع ضربة ركنية وضعها برأسه في المرمى، إلا أن نواف العابد أنقذ مرمى السعودية بإبعاد الكرة من على خط المرمى. وتألق عبدلله المعيوف، حارس السعودية في إبعاد كرة قوية، سددها هوتارو ياماجوتشي من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 40 . فيما أضاع منصور الحربي، ظهير المنتخب السعودي فرصة التقدم لبلاده بعدما سدد كرة قوية في الدقيقة 43، إلا أنها علت العارضة قليلاً. وأجرى بيرت فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب السعودي، تغييرًا قلب موازين المباراة بالدفع بفهد المولد في بداية الشوط الثاني بدلاً من السهلاوي. وتسبب المولد في خلخلة دفاع اليابان بانطلاقته السريعة حيث كاد أن يسجل الهدف الأول للأخضر في الدقيقة 55 بعدما استغل خطأ يوتو ناجاتومو، ظهير الساموراي في إبعاد الكرة لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أن إيجي كاواشيما، حارس الضيوف تصدى لها بقدمه. ورد شينجي أوكازاكي، برأسية خطيرة في الدقيقة 60 إلا أنها مرت بجوار القائم الأيسر لحارس السعودية. وتمكن فهد المولد، من تسجيل هدف الفوز للسعودية في الدقيقة 63 بعدما أحسن التعامل مع تمريرة نواف العابد، ليضع كرة صاروخية في مرمى اليابان، اكتفى الحارس كاواشيما بمشاهدتها. وأضاع البديل يويا كوبو، فرصة التعادل لليابان في الدقيقة 88 بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء وسط سوء رقابة من مدافعي السعودية إلا أنه سدد الكرة بعيدًا عن المرمى. واحتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل ضائع إلا أنها لم تشهد أي جديد لينتزع السعودي فوزًا غاليًا على اليابان يمنحه بطاقة التأهل للمونديال بعد غياب دام لـ12 عامًا.

نجوم الأخضر

وعبر نجم المنتخب السعودي فهد المولد، عن فرحته بتسجيل الهدف الذي كفل للأخضر التأهل إلى نهائيات كاس العالم بروسيا 2018 . وقال المولد في تصريحات إذاعية عقب المباراة أبارك للجماهير الرياضية وللشعب السعودي التأهل، وأشكر الله بأن أكرمني بتعويض الفرصة التي لم أوفق بتسجيلها.وأشاد المولد بالمدرب فان مارفيك قائد الانتصار، وقال إنه غني عن التعريف. بدوره أوضح عبد المجيد الرويلي لاعب المنتخب السعودي، أن المباراة بالتأكيد كانت صعبة، إلا أن نجوم الفريق استطاعوا تحقيق الفوز بجدارة. ووجه محمد السهلاوي التهنئة للقيادة وللشعب السعودي بالتأهل، وأكد أن جميع اللاعبين أدوا مهامهم واستطاعوا أن يحققوا الحلم بالتواجد في روسيا. وأشار حارس الصقور الخضر ياسر المسيليم إلى أن الفرحة لا تسعه بعد تحقيق الانتصار الغالي والوصول إلى نهائيات كاس العالم. وأوضح أنه مع بقية زملائه في حراسة المرمى كان هدفهم في المقام الأول خدمة الوطن ولا يهم من يلعب.

حلم التأهل

على صعيد اخر احتفل عشرات الآلاف من السوريين اول امس الثلاثاء، في شوارع العاصمة دمشق بتعادل منتخبهم مع إيران (2-2) في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، وحلوله بالمركز الثالث بالمجموعة الأولى الذي يؤهله لمرحلة الملحق. وإن حدث وتأهل نسور قاسيون لكأس العالم فستكون المرة الأولى في تاريخ كرة القدم السورية، إلا أنه يتوجب عليهم التغلب على على ثالث المجموعة الثانية، وهو المنتخب الأسترالي، في مباراتي ذهاب وعودة، ثم خوض مباراة الملحق مع فريق من منطقة الكونكاكاف أمريكا الشمالية والوسطى. وطاف المواطنون السوريون، في شوارع العاصمة مستقلين سياراتهم مرددين هتافات سوريا.. سوريا.. سوريا. وقال أحد المشجعين، ويدعى سمير عبد الحق، إنَّه إحساس عميق جدًا حين تكون هناك فرصة لمنتخب بلادك للتأهل للمونديال لأول مرة. وأضاف كنت أشاهد منتخب البرازيل وأشجعه، وكنت أسعد حين يفوز وأصاب بالإحباط حين يخسر، ولكني لا أستطيع أن أتخيل كيف سيكون شعوري حين ينافس منتخب بلادي (في كأس العالم). وتابع الشاب، 23 عامًا: اليوم يعني الكثير لنا ويضفي علينا بعض السعادة في هذه الأوقات الفظيعة. لقد فاز فاز المنتخب السوري ووحد جميع السوريين في كل البلاد. من جانبه، قدم التلفزيون الحكومي السوري برامج خاصة بالمباراة، وبث صورًا قديمة لانتصارات المنتخب مصحوبة بالأغاني الوطنية. وعلى شبكة تويتر، تفاعل المستخدمون مع وسم نعم – نستطيع) بالعربية، و(yes we can) بالإنكليزية، بالإضافة لتغيير الكثيرون، لصور حساباتهم الشخصية على موقع فيس بوك للعلم السوري. كان حوالي 500 مشجع سوري، تمكنوا من السفر لطهران مجانًا من أجل حضور اللقاء، بفضل التمويل الذي تكفل به بعض رجال الأعمال السوريين، في الوقت الذي قدم فيه بعض المواطنين في دمشق مشروبات وحلوى مجانية لزبائنهم بمناسبة التعادل. ويُواجه المنتخب السوري، نظيره الأسترالي، في الملحق الآسيوي للتأهل للمونديال، بعدما احتلا المرتبة الثالثة في المجموعتين بالتصفيات المؤهلة لروسيا العام المقبل. كان المنتخب السوري، اختتم مبارياته في المجموعة الأولى بالتعادل اول امس الثلاثاء (2-2) مع إيران ليحافظ على آماله في الوصول لروسيا لأول مرة في تاريخه. في المقابل، خطفت السعودية البطاقة الثانية في المجموعة الثانية من أستراليا التي ستواجه سوريا في مواجهتين حاسمتين الشهر المقبل. ويلعب الفائز مع فريق من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي على بطاقة الظهور في روسيا.