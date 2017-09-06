برشلونة تخطط لصفقة إدارية من يوفنتوس

{ مدريد – وكالات: كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن وجود اهتمام من قبل إدارة نادي برشلونة الإسباني، من أجل إبرام صفقة جديدة. وفشل برشلونة في الإبقاء على خدمات البرازيلي نيمار هذا الصيف، والذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، وفشل في التعاقد مع مواطنه كوتينيو من ليفربول الإنكليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية. وذكرت صحيفة توتو سبورت، أن برشلونة يدرس التعاقد مع فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس، والذي ساهم في نقل السيدة العجوز، من فريق يحتل المركز السابع إلى تحقيق 6 ألقاب متتالية من الكالتشيو. وساهم باراتيتشي، في التعاقد مع لاعبين بتكلفة قليلة مثل أندريا بيرلو، وسامي خضيرة، وأرتورو فيدال، والذين ساهموا في تحقيق العديد من الإنجازات لليوفي. وأشارت الصحيفة، إلى أن المدير العام للنادي، بيبي ماروتا قد ينتقل إلى البلوجرانا برفقة باراتيتشي خلال المدة المقبلة، نظرًا لأن الثنائي يعملان دائمًا معًا منذ أن كانا في سامبدوريا.