تصفيات أوربا: ويلز تكتفي بثنائية في شباك مولدوفا

أسبانيا تحقّق إنجازاً جديداً بعد إكتساح ليشتنشتاين

{ مدن – وكالات: سجّل منتخب إسبانيا أكبر عدد من الأهداف خارج ملعبه، عندما أمطر شباك ليشتنشتاين بثمانية أهداف دون رد اول امس الثلاثاء، في إطار الجولة الثامنة بتصفيات أوربا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا. وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أنه لم يسبق للماتادور أن سجل ثمانية أهداف في مباراة واحدة خارج ملعبه، إذ كان الرقم القياسي من الأهداف في ملعب المنافس ستة أهداف. وأشارت الصحيفة إلى أن إحراز منتخب إسبانيا لـ6 أهداف حدث ثلاثة مرات، في 1999 و2005 على حساب سان مارينو وأمام أذربيجان عام 2009 . ولفتت الصحيفة إلى الفوز الكبير الذي حققه منتخب إسبانيا أمام تاهيتي بنتيجة 10-0 على ملعب ماراكانا في كأس القارات عام 2013، ولكنه كان على أرض محايدة. وكانت النمسا أكثر منتخب ينجح في هز شباك ليشتنشتاين حيث أحرز 36 هدفا في تسع مباريات، ولكن إسبانيا تفوقت على النمسا في هذا الصدد بعد مباراة اليوم. الجدير بالذكر أن كل أهداف إسبانيا في ليشتنشتاين جاءت في مرمى بيتر جيهل الذي خاض أولى مبارياته الدولية عام 1998 .

ويلز تكتفي بثنائية

على صعيد اخر أهدرت ويلز فرصا كثيرة لكنها فازت في النهاية 2 – صفر على مولدوفا في تصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم، اول امس الثلاثاء، بعدما سجل هال روبسون كانو هدفا بضربة رأس وأرون رامسي من كرة غيرت اتجاهها. وتتصدر صربيا المجموعة برصيد 18 نقطة بينما تتأخر عنها ويلز باربع نقاط وتحتل أيرلندا المركز الثالث برصيد 13 نقطة. وعلى الرغم من استبسال مولدوفا دفاعيا لم تفتقر ويلز إلى الفرص، وأهدرت الكثير منها خلال الشوط الأول عبر جاريث بيل ورامسي وربسون كانو. لكن الفريق الزائر كثف الهجوم في الشوط الثاني ودفع كريس كولمان مدرب ويلز بعد ساعة باللاعب الشاب بن وودبيرن البالغ من العمر 17 عاما، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في مباراته الدولية الأولى أمام النمسا يوم السبت. ولم يسجل مهاجم ليفربول الشاب هذه المرة لكنه مرر العرضية التي سجل منها روبسون كانو في الدقيقة 80 . واقتربت مولدوفا مرتين من التسجيل قبل أن يحسم رامسي النتيجة لمنتخب بلاده.

تركيا تجدد الحلم

وجدد المنتخب التركي آماله في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، بفوزه على ضيفه الكرواتي 1 / صفر، خلال المباراة، التي جمعتهما اول امس الثلاثاء في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوربية. ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن كرواتيا المتصدرة. ويدين المنتخب التركي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جينك توسن، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 . وعلى ملعب لاواردالسفولور ستاديوم، فاز المنتخب الأيسلندي على ضيفه الأوكراني بهدفين نظيفين، سجلهما جيلفي سيجوردسن في الدقيقتين 47 و66 . ورفع المنتخب الأيسلندي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف كرواتيا، فيما توقف رصيد أوكرانيا عند 14 نقطة في المركز الرابع. وعلى ملعب لورو بوريسي بكوسوفو، فاز منتخب فنلندا على مضيفه كوسوفو 1 / صفر، سجله تيمو بوكي، في الدقيقة 83 . ورفع منتخب فنلندا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، وتوقفت كوسوفو عند نقطة واحدة في المركز السادس الأخير.