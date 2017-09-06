شعب الــــ 99 ٪

د. احمد جارالله ياسين

لا أتصور وجود شعب على الكرة الأرضية يمتلك ثقة كبيرة بنفسه مثل الشعب العراقي ، ولا أعتقد يوجد شعب مثل الشعب العراقي يمتلك ثقافة موسوعية هائلة بالفطرة في كل شيء …إنهم شعب عجائبي ساحر، غرائبي ،طيب ،وحباب، فانتازي ،واقعي، برياني ، مسكوف اسطوري ،تكة وكباب، والعراقي ( ينحط علجرح يطيب ).. وهم مثلما يقول عادل امام ( ناس طيبين اوي ) ..لذلك العراقي محبوب دوما – هيجي من الله – حتى من يدعي غير ذلك في موقفه من العراقيين فانه في أعماقه مغرم ومعجب بالعراقيين حتى لو كانوا في الصين ..وإليك الأسباب :

99٪من العراقيين ساسة محنكون ومحللون خبراء حكماء في الشؤون المحلية والعالمية ويفتحون في اللبن والخاثر ، ويعلمون من قتل الملك غازي ومن سحل نوري سعيد ومن وضع القنبلة في طائرة عبدالسلام عارف ، 99 ٪ منهم أطباء بالفطرة ، ولديهم خبرة في أمراض الحصبة ، و الجدري ، ومجاري الشوارع ، والمجاري البولية ،والعقم ، والبطم والسسي والفستق.. وأصغر طفل في العراق يعرف أن الباراسيتول لوجع الراس ، وانتر ستوب للمغص ، وتوسيرام للسعال ، وفلو اوت للانفلونزا ، وليبراكس للمعدة ،وفياجرا للــــ…،والنعناع للقولون ، 99٪ منهم مهندسون يعلمون كيف تبنى البيوت وناطحات السحاب ومخيمات النازحين ويتقنون حفر الابار واغلبهم هم من رسموا خرائط بيوتهم ،99٪ منهم قادة عسكريون على دراية بكل انواع الحروب ، حرب الصحراء ،حرب المدن ، حرب الجبال ، حرب النسوان ، 99٪ منهم شعراء وقصاصون وروائيون ومسرحيون ونقاد وجواهريون وسيابيون وقد نظر الأعمى إلى أدبهم وأسمعت كلماتهم من به صمم ، 99٪ منهم يتقنون غسل الموتى وحفر القبور وتوزيع الكليجة عن روح المرحوم ، 99٪ يصلحون وزراء ونوابا ورؤساء ويقدمون الحلول لأصعب المشاكل السياسية والاقتصادية من المحيط الى الخليج ومن (كراج ) العلاوي الى ( كراج ) باب الطوب ، ..99٪ مغرمون بصوت حميد منصور ..ونورا ..وشرفة الدار المعمورة..99٪ منهم يفضلون أيام عمو بابا على أيام راضي شنيشل وحسين سعيد على حمادي أحمد ..99٪ منهم يتمسكون بأرض العراق ..و99٪ منهم يفضلون الهجرة من العراق ..99٪ منهم يقرأون على طريقة الحاج راضي و99٪ منهم يقرأون على طريقة سيبويه 99..٪ منهم ينامون وأرجلهم بالشمس 99٪منهم يحبون بعضهم بعضا و 99 منهم واحد (ما يباوع ) بوجه الثاني ، 99 ٪ من الحموات يكرهون الكنات ، و99 ٪ من الكنات يدعون محبة الحموات و( بس ) الله يعلم الحقيقة ، و99 ٪ من العراقيين لا يحبون اعضاء البرلمان و99٪ من العراقيين انتخبوا الوجوه نفسها التي في البرلمان ، و99٪من العراقيين يحبون الزعيم عبدالكريم قاسم و99٪ منهم يكرهون الزعيم عبدالكريم قاسم ، 99٪ منهم يفضلون ايام زمان والسجقات على الحاضر و99٪ منهم يعيبون ايام زمان ويمدحون الحاضر و( كلاص الازبري ) ، 99٪ منهم يريدون كلية الطب لاولادهم و99٪ يريدون كلية الهندسة ، و 99 ٪ عندما لا يحصلون على كلية الطب يتهمون الاسئلة بالصعوبة و99 ٪ منهم ممن يحصلون على كلية الطب يمدحون الأسئلة لسهولتها ، و 99 ٪ منهم يتزوجون المرأة ليست التي أحبوها ، و99 ٪ يحبون المرأة غير التي تزوجوها ، و99 ٪ منهم يذمون الكذب ، و99٪ منهم يكذبون وأولهم الساسة ، و 99 ٪ منهم يحبون عدنان ولينا ، و99٪ منهم يحبون الكابتن نامق ، و 99 ٪ منهم يقاطعون فيفي عبده علنا ، و99 ٪ منهم يموتون عليها ، 99 ٪ منهم يعرفون ( يطبكون ) تمن على يابسة ، و99 ٪ منهم ينفون معرفتهم بالطبخ عدا قلي البيض ، و99٪ منهم يحذرونك من تناول الباجة و99٪منهم لا يمانعون من تناول ماعون باجة صباحا ، 99 ٪ منهم سوف يستثنون أنفسهم من إحصائيات هذا الكلام و99 ٪ منهم سوف يقتنعون به ولو سرا …

وأخيرا 99 ٪ من العراقيين لا يعرفون لماذا مشينا إلى الحرب حتى اليوم ؟ .