إنقاذ مئة مهاجر عراقي قبالة جزيرة يونانية

اثينا- (أ ف ب) – أفاد مصدر في شرطة أمن المرافئ اليونانية أنه تم ليلة الثلاثاء الاربعاء انقاذ 103 مهاجرين معظمهم من العراقيين، قبالة جزيرة كريت في جنوب اليونان، بعد عطل طرأ على مركبهم.

وقال المصدر نفسه ان المهاجرين ومن بينهم 30 قاصرا، بحالة صحية جيدة.

وانطلق هؤلاء المهاجرون الإثنين من مرفأ تركي قبالة جزيرة رودس، على متن قارب خشبي يبلغ طوله 25 مترا، متجهين نحو ايطاليا.

وأفاد مهاجرون كانوا على متن القارب الثلاثاء أنهم اتصلوا برقم الطوارئ الاوروبي 112 بسبب تسرب المياه الى مركبهم وتعطل المحرك.

وأنقذت المهاجرين ناقلة نفط تحمل العلم السنغافوري كانت تبحر في المنطقة، ونقلتهم الى ميناء هيراكليون عاصمة جزيرة كريت، ترافقها دوريات لشرطة أمن المرافئ اليونانية.

وأوقف تركيان مشتبه بأنهما المهربان، كانا من بين الناجين.

وستسجل شرطة هيراكليون أسماء المهاجرين، الذين ستلاحقهم «لدخولهم غير الشرعي» إلى اليونان، قبل أن تنقلهم الى مراكز إقامة.

وتراجع تدفق المهاجرين واللاجئين الى اليونان من السواحل التركية الغربية منذ آذار/مارس 2016 عند توقيع اتفاق بين تركيا والاتحاد الاوروبي، وباتت ايطاليا الدولة التي تستقبل أكبر عدد من اللاجئين.

لكن عشرات المهاجرين واللاجئين لا يزالون يحاولون يوميا تقريبا عبور البحر المتوسط عبر الجزر اليونانية الى أوروبا الغربية.

ولا يزال حوالى 60 ألف مهاجر عالقين في اليونان من بينهم 13 ألفا في جزر بحر ايجه بانتظار ترحيلهم الى تركيا أو قبول طلبات لجوئهم في اليونان.