بعد غيابه عن الصحافة مدة طويلة كريم علاوي نجم منتخبنا السابق في ضيافة (الزمان): فخور في خدمة الكرة العراقية متى ما طلبوا مني ذلك

منذ بزوغ نجمه في نهاية السبعينات وهو لايحب الاضواء ومقل في اللقاءات الصحفية والإعلامية لعب لنادي الأمانة ومن ثم لنادي الرشيد ومثل منتخب العراق منذ عام 1980وساهم مع رفاقه اللاعبين في أحراز الكثير من الإنجازات والبطولات وكان هدفه في مرمى قطر بوابة الصعود لكأس العالم في المكسيك عام 1986.. لعب في كل المراكز باستثناء حراسة المرمى . صال وجال في الملاعب وسجل الاهداف من مختلف الزوايا والاتجاهات . قليل الكلام كثير العطاء . اعتزل بصمت حاله حال بقية النجوم وانزوى بعيدآ عن الاعلام لكن جريدة الزمان بحثت عنه وكان هذا اللقاء الشيق معه . ضيفنا نجم منتخبنا الوطني السابق كريم محمد علاوي فاهلا وسهلا به

{ الجمهور يسأل اين الحل الدهر بالكابتن كريم محمد علاوي ؟

– حاليا في قطر أعمل مع شقيقي خليل في تدريب فئة الشباب في نادي الوكرة وأشكر الجمهور العراقي الذي يسأل عني وأقول لهم أنتم في القلب دائما وأبدأ

{ تاريخك الكروي مرصع بالذهب منذ اول ظهورك في ملعب الشعب . أوجز لي ابرز محطاتك الكروية

– شاركت في تحقيق أبرز انجازات الكرة العراقية في العقد الثمانيني ومن أبرزها الفوز ببطولة مرديكا الدولية في ماليزيا عام1981 كما أسهمت في فوز منتخبنا الوطني في الميدالية الذهبية لدورة الألعاب الآسيوية التي جرت في الهند عام1982. ومن ثم الفوز بلقب خليجي 7 في مسقط عام1984 وبعد ذلك التأهل إلى نهائيات دورة لوس أنجلوس الاولمبية عام1984 ومن بعد ذلك أسهم في فوز المنتخب الوطني بلقب دورة مرليون الدولية في سنغافورة عام1984 كما أسهمت مساهمة فعالة في وصول منتخبنا الوطني إلى نهائيات مونديال المكسيك عام1986 وكان هدفي التاريخي في مرمى قطر في المباراة الحاسمة التي جرت في مدينة كلكتا الهندية عام1985 هو الذي جعلنا نواصل مشوارنا في هذه البطولة وكان هذا الهدف أسطوريا بعد أن لعب كرة خلفية (دبل كيك) عدّت الأشهر في تاريخ اللعبة محليا ولم يرها الحارس القطري يونس احمد إلا وهي في داخل شباكه، لكني لم أستطع المشاركة في نهائيات كأس العالم بسبب الإصابة بالرغم من وجودي مع المنتخب آنذاك.

وفي عامي 87 ـ1988 كنت من المساهمين الرئيسين في تأهيل منتخبنا الاولمبي إلى نهائيات دورة سيئول الاولمبية وكان الهدف التاريخي الذي سجلته في مرمى الحارس الكويتي سمير سعيد في المباراة الأخيرة من التصفيات هو الذي قادنا إلى تلك النهائيات .. وفي عام1988 ساهمت مع لاعبي المنتخب للفوز بلقب خليجي9 في الرياض، وفي عام1989 قدت منتخبنا الوطني إلى الفوز ببطولة الصداقة والسلام التي جرت في الكويت وكنت أحمل شارة الكابتن. هذه ابرز محطاتي الدولية أما على الصعيد المحلي فبدايتي كانت مع نادي البلديات الأمانة حاليا وبعدها أنتقلت الى نادي الرشيد حيث احرزت معه بطولة الاندية العربية ثلاث مرات

{ سجلت اهدافا حاسمة خاصة هدفك الأسطوري في مرمى قطر في كلكتا . شعورك وانت ترى ضربة الدبل كيك تدخل المرمى وبعدها ترشحنا للدور الاخر

– شعور لايوصف خاصة أن الأجواء قبل المباراة كانت في غير صالحنا حيث يكفي الفريق القطري التعادل ليكمل المشوار والفوز وحده يجعلنا نتأهل للدور الثاني فلهذا كان للهدف طعم خاص وشعور لايوصف من الفرح في لحظتها وانا أرى كرتي قد عانقت الشباك

{ كيف ترى مستوى الكرة العراقية الان ؟

– أقولها بصدق مستوى الكرة العراقية الان بأسوأ مراحلها سوى على صعيد المنتخب أو الدوري . غياب النجوم . وعدم وجود لاعبين موهبين . ومشاكل لا تعد ولا تحصى . مناكفات في الاعلام .. لايوجد اليوم في الكرة العراقية شي مفرح مع الأسف

{ ماهي مقترحاتك لتطوير الكرة العراقية ؟

– التخطيط الصحيح طويل امد – الاهتمام بالبنية التحتية – تعديل القوانين الرياضية- إلغاء تعدد المناصب – دوري بدون توقف – تنظيم دوري للشباب والناشئين – وضع الية جيدة للاحتراف ( يكون اللاعب ملك النادي يمكن بيعه الى اي نادي يتم الاتفاق معه وبذلك تقلل من المبالغ المرصودة لكل موسم بالنسبة 50 بالمئة او اكثر) الاستعانة باصحاب الخبرات الكروية .الابتعاد عن المحسوبية والطائفية عند اختيار الاشخاص للعمل الرياضي

{ هل انت راضٍ على اداء عمل الاتحاد العراقي لكرة القدم؟

– لو سألت أي عضو في الاتحاد العراقي هذا السؤال لكان جوابه أنه غير راضٍ عن عمل الاتحاد فكيف نحن المتابعين لمأساة الكرة العراقية في الوقت الحاضر لكن يجب أن ننظر الى وضع البلد بصورة عامة وعدم الاستقرار والفوضى في أكثر مفاصل الدولة ومن ضمنها كرة القدم تجعل من الصعوبة أن يكون العمل طبيعيا ونتمنى في المرحلة القادمة أن يضع الاتحاد خطة عمل جديدة لتعود الكرة العراقية الى سكة الانتصارات لكن هذا لن يأتي بسهولة فالكلام سهل لكن الصعوبة في التطبيق

{ لو فاتحك الاتحاد للعمل كمدرب مع المنتخبات الوطنية هل تعمل؟

– ومن يرفض أن يعمل لخدمة وطنه بالتأكيد أوافق ولي الشرف والفخر بذلك لكن الاتحاد لم يفاتحني ولا انا من النوع الذي يطلب من الأخرين أن أعمل معهم فالجميع يعرف تاريخ كريم علاوي

{ كانت لك تجربة احترافية للتدريب في اليمن وغبت كثيرا عن العراق حدثني عن رحلة اليمن

– نعم دربت في اليمن عدة أندية يمنية منها فريق شعب حضرموت وقدته في الدوري المحلي وفِي البطولة العربية لابطال الكأس بالرياض وفِي البطولة الآسيوية أمام الوحدات الأردني وكذلك أشرفت على تدريب أندية ” التلال وأتحاد إب ووحدة صنعاء والشعلة . تجربة اليمن اعتز بها رغم صعوبة المعيشة هناك والغربة وعدم وجود ملاعب جيدة والكثير من الساحات ترابية لكن للامانة لمست باليمنيين حبهم وعشقهم لكرة القدم ولديهم مواهب كروية لم تستغل بالشكل الصحيح . وأيضا شعرت بحبهم واخلاصهم معي وعاملوني كأني واحد منهم

{ هل تتابع الدوري العراقي ومن اهم ابرز اللاعبين؟

– نعم اتابع الدوري العراقي لكن ليس دائما ولكني معجب باللاعب مازن فياض لاعب النفط واللاعب حسين علي لاعب الزوراء وبالتاكيد عندما يكون هناك دوري قوي ومنظم تجد هناك لاعبين جيدين

{ هل انت مع عدم اشتراك اللاعبين الكبار في السن والاهتمام باللاعبين الشباب؟

– العطاء لا يقاس بالعمر وأنما بما يقدمه اللاعب في الملعب وهناك أمثلة لا تعد ولا تحصى للاعبين قدموا مستويات مميزة رغم تقدمهم في العمر ولكن يبقى القرار الى المدرب لانه يرى الافضل من الباقي ومايحتاج له من لاعبين وأتمنى أشراك لاعبين شباب لبناء فريق مميز للمستقبل

{ اجمل أهدافك محليا ودوليا ؟

– محليا على مرمى نادي الميناء من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء . اما دوليا فهدفي في مرمى قطر في كلكتا بضربة دبل كيك وكذلك هدفي في مرمى سمير سعيد حارس منتخب الكويت في تصفيات سيئول عام 1988

{ رأيك بالأسماء التالية

اكرم سلمان / له الفضل الكبير في مسيرة كريم علاوي وهو اول من أكتشفني وشجعني وأعطاني الثقة بنفسي

الكابتن أحمد صبحي / أسرع لاعب في تاريخ العراق صديق رائع ونجم كبير لكني لم العب معه كثيرا

مستر كاكا / مدربي المفضل

عدنان درجال / لاعب عملاق ويعجز اللسان عن وصفه

الاستاذ مؤيد البدري / أتمنى له الصحة والعافية فهو مريض حاليا وهو نار على علم يكفي برنامجه الرياضة في الأسبوع

{ هل تذكر اول مباراة محلية ودولية لعبتها؟

– محليا كانت ضد الزوراء عام 1975 -1976 ولعبت أخر ربع ساعة . اما دوليا فكانت ضد منتخب بولندا في ملعب الشعب عام 1980

{ هل كنت تتوقع ان تكون لاعبا مشهورا ويمثل منتخبه دوليا؟

– بصراحة كنت اتمنى أن أكون لاعبا ولم أتوقع أن أكون لاعبا في منتخب العراق وأصبح من مشاهير الكرة والحمد الله على ماوصلت له من نجومية وحب الناس لنا

{ اغنية يم داركم للمطرب حميد منصور لمن تقولها؟

– أقولها لكل العراقيين فأنا مشتاق لبغداد ولأصدقائي وذكرياتي وربي يحفظ جميع العراقيين من كل مكروه

{ بغداد تسال عنك فماذا تقول لها؟

– أقول لها أنتٍ في القلب وأن كنتٍ بعيدة عن العين

{ هل تتواصل مع زملائك اللاعبين ومن هم الأقرب لقلب كريم علاوي؟

– نعم أتواصل مع الجميع وأقربهم الكابتن والصديق العزيز حارس محمد

{ لو أعطيتك بطاقتين سفر مجانية فمن تختار يكون رفيقك في السفرة؟

– صعبة الاختيار فالاحبة كثيرين

{ لو أعطيت لو كاسيتا غنائيا للمطرب ياس خضر وكاظم الساهر وفؤاد سالم . أيهما تضعه في مسجل السيارة ؟

– بدون تردد اضع كاسيت المطرب الرائع ياس خضر مع اعتزازي وحبي للمطرب كاظم الساهر وفؤاد سالم . ياس خضر صوته رهيب وذو شجن أستمتع جدا عندما أسمعه

{ موقف طريف أو محرج تعرضتٍ له خلال تاريخك الكروي؟

– في أحد المرات تعادل فريقنا الرشيد مع نادي صلاح الدين فأصدرت الادارة قرار بحجزي مع اللاعبين ” حارس محمد وليث حسين ” لمدة ثلاثة أيام في دائرة أمنية في ساحة النسور وعندما وصلنا للسجن تعجب الحراس عندما شاهدونا وتعاطفوا معنا كثيرا

{ رأيك بتجربة نادي الرشيد حيث احرز ثلاث مرات بطولة الاندية العربية؟

– تجربة ناجحة في وقتها وكان كل لاعبيه نجوم والنادي كان منتخب العراق وفريق بطولات

{ نصيحة تقدمها للاعبين الشباب؟

– أن يهتموا بالتدريب اكثر من اي شي في حياتهم لان بالتدريب يمكن الوصول الى اعلى المستويات وكذلك الابتعاد عن الغرور فانه قاتل المواهب

{ رأيك بمدرب الاولمبي الكابتن شهد؟

– مدرب جيد وحقق نتائج على اعلى مستوى متمنيا له التقدم والنجاح ويجب ان يزج بدورات تدريبية على اعلى مستوى ومعايشات مع الفرق كبيرة من اجل كسب خبرات وانشالله يحقق المنتخب الاولمبي نتائج جيدة .

{ ماذا تقول للجمهور العراقي الذي يعشق المبدع كريم علاوي؟

– أقول لهم انتم في القلب وأشكركم على السؤال وتفقدكم كريم علاوي وهذا يدل على حبكم لنا وأخلاقكم العالية كما أشكر الصحفي المبدع علي كاظم الذي يحرص على لقاء النجوم السابقين ولكي يتعرف الجيل الحديث عن نجوم الماضي الذين أسطروا أروع الإنجازات الكروية