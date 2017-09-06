 إعصار إيرما يرعب فرنسا ويضرب العذراء البريطانية

باريس- (أ ف ب) – أعلنت وزيرة أقاليم ما وراء البحار الفرنسية أنيك جيراردان أن الأضرار المادية التي تسبب بها الاعصار ايرما الذي ضرب الأربعاء جزيرتي سان مارتان الفرنسية الهولندية وسان بارتيليمي الفرنسية تبدو «كبيرة».

وأشارت جيراردان، لدى خروجها من اجتماع لمجلس الوزراء في باريس، إلى أن هناك «سقوف منازل منهارة» جراء الاعصار الذي بلغ الدرجة الخامسة وهي الأشدّ. وشقّ الإعصار ايرما طريقه في وقت مبكر الأربعاء الى منطقة الكاريبي عندما وصل الى جزيرة باربودا مصحوبا برياح عاتية تبلغ سرعتها 295 كلم في الساعة، بحسب المركز الأميركي لمراقبة الأعاصير. ورفعت السلطات الفرنسية مستوى التأهب في الجزيرتين صباح الأربعاء الى البنفسجي، الذي يفرض عزل السكان الكامل بسبب خطر الاعصار المؤكد. وستغلق المدارس والادارات الرسمية أبوابها في هاتين الجزيرتين، فيما بدأ السكان بالتمون بالمياه والمواد الغذائية والبطاريات.

ويتجه الاعصار إلى الجزر العذراء البريطانية ومن المتوقع أن يبلغ مساء الأربعاء بورتوركيو الأميركية التي تعد 3,5 مليون نسمة.

ويعتبر الاعصار ايرما، الذي يتقدم بسرعة 24 كلم في الساعة، أشدّ من الاعصار لويس الذي ضرب جزيرة سان مارتان عام 1995 أو حتى هوغو الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا في غوادولوب عام 1989، كما أنه أقوى من الاعصار هارفي الذي ضرب تكساس ولويزيانا في الآونة الأخيرة والذي أدى الى مقتل 42 شخصا.