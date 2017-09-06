أمل حجازي تعتزل الفن وترتدي الحجاب

بيروت- الزمان : أعلنت الفنانة اللبنانية، أمل حجازي، الاثنين، اعتزالها الفن وارتداء الحجاب. وكتبت حجازي عبر صفحتها الخاصة على موقع “فيسبوك”، تدوينة قالت فيها إنها “لم تكن تمتهن الفن؛ بل إنه كان مجرد هواية”. وأوضحت المغنية من خلال التدوينة ذاتها، أنها “كانت تعيش في صراع بين الفن والدين، وأنها كانت تطلب الهداية بشكل مستمر”. وقالت حجازي إنها “لا تنتقص من الفن الذي يضم فنانين محترمين، إلا أنها تشعر بالسعادة أكثر في الطريق الذي اختارته”، مشيرة إلى أنها “ستظهر بشكل مختلف”. وكانت آخر صورة تتقاسمها أمل حجازي مع متابعيها عبر “فيسبوك”، صورة لها تمنَّت لهم من خلال تعليق عليها يوماً سعيداً، وأظهرت الصورة المنشورة في آب الماضي المغنية دون حجاب.