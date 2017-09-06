 صبي يبلغ  الشرطة عن أمه لزراعتها المخدرات في المنزل

برلين – الزمان : قالت السلطات الألمانية إن صبياً مراهقا نقل إلى الحجز الوقائي بعد خلاف مع والدته لإبلاغ الشرطة عنها لزراعتها نباتات الماريغوانا المخدر في المنزل.

وذكرت الشرطة إن المراهق البالغ من العمر 15 عاما اتصل بالسلطات للإبلاغ عن والدته بعد التأكد عبر الإنترنت من أن النباتات التي تزرعها والدته هي الماريغوانا.

وأوضحت الشرطة أنها عثرت على 19 نبتة ماريغوانا تصل أطوالها إلى 1.5 متر في منزلها في بلدة سان ليون روت، التي تبعد 100 كيلومتر جنوب فرانكفورت.

واستجوبت الشرطة والدة الصبي وكانت مستاءة للغاية من ابنها ما دفع السلطات إلى نقله إلى منزل للشباب كإجراء وقائي.

وقالوا انه قد يضطر للبقاء هناك «لبعض الوقت».