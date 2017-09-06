دفاع عن الحق العربي

صوت الحق إزاء ضجيج الباطل – رحيم احمد قادر

بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية أتفق المنتصرون على إنشاء منظمة دولية إتفق عليها للحد من الحروب وتنظيم شؤون الدول وتجنيب الشعوب كوارث الحروب . بعد تجربة المانيا النازية الهتلرية وما سببت من قتل ودمار لأوربا ولآسيا حتى وصلت لبعض الدول الافريقية تحديداً (ليبيا) حصلت فيها معركة (العلمين)..

من تشكيلات الامم المتحدة . مجلس الامن الدولي , ورئاسة الامم المتحدة واعضاؤها من الدول المنضوية في المنظمة الدولية حيث ان الامم المتحدة تضم معظم دول العالم , اما مجلس الامن الدولي إقتصر على عدد محدود من الدول . خمس عشرة دولة . كذلك من تشكيلاتها اليونسكو , الفاو , الاسكوا, الاونروا وغيرها من المنظمات التي تسعى لخدمة البشرية والتنمية والإغاثة الانسانية اثناء الازمات , اكثر المنظمات لها دور في الإغاثة الاونروا لذلك ميزانية هذه المنظمة تعاني على الدوام عجزاً شديداً بسبب النفقات الهائلة التي تقوم بصرفها (الاونروا) لنازحي سوريا والعراق واليمن.. منظمة أخرى من منظمات الامم المتحدة تغطي الانشطة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تسمى الاكوا المديرة التنفيذية لهذه المنظمة الدكتورة ريما خلف اردنية الجنسية كويتية المولد شخصية كفوءة وشجاعة اقتصادية سياسية وتحمل شهادة البكلوريوس في الاقتصاد من الجامعة الامريكية في بيروت وشهادة الدكتوراه من جامعة بورتلاند / امريكا .. هذه العربية الاصيلة الشجاعة استقالت من منصبها بسبب سحب تقرير يتهم اسرائيل بالاضطهاد والفصل العنصري والابادة الجماعية للمواطنين الفلسطينيين وهذا قائم منذ زرع الكيان الاسرائيلي داخل الوطن العربي منذ اربعينات القرن العشرين .

شهادة حق

جاء في استقالة الشجاعة (الدكتورة ريما خلف ) ( ان من واجبي تجاه الشعوب التي نعمل لها وتجاه الامم المتحدة وتجاه نفسي ان لا اكتم شهادة حق عن جريمة ماثلة تسببت هذه المعاناة الانسانية (خصوصاً للفلسطينيين) ..

خلاصة التقرير.. ان اسرائيل دولة فصل عنصري (أبرتهايد)..نتيجة ضغوطات شديدة على الامين العام الجديد البرتغالي (انطونيو غوتريش) سحب تقرير الدكتورة ريما خلف المديرة التنفيذية .. بالمناسبة حل محلها الاستاذ العراقي محمد علي الحكيم . الدكتورة ريما شخصية كفوءة تقلدت مناصب وزارية في الاردن في الصناعة والتخطيط والتجارة وشغلت منصب نائب رئيس الوزراء .

عملت من خلال (الاسكوا) على تحقيق التنمية في الوطن العربي , تقول الدكتورة لوكان هذا التقرير عن احد رؤساء الدول العربية هل كان سيسحب كما سُحب تقرير إتهام اسرائيل ( بالفصل العنصري )؟ كما حاصل الآن مع الرئيس السوداني عمر البشير الذي تنازل عن جنوب السودان نتيجة ضغوطات هائلة وعليه مذكرة القاء قبض من محكمة جنائية دولية (متحيزة غير عادلة) يراسها مدير يكره المسلمين والعرب يتابع الرئيس عمر البشير .. لماذا لايستخدم نفس الاسلوب مع (اسرائيل)..؟! سياسة الكيل بمكيالين ليست بجديدة على المنظمة الدولية التي اصبحت قسماً من اقسام وزارة الخارجية الامريكية تتحكم بها كيفما تشاء وحسب مزاجها .

بطرس غالي كان شجاعاً مثل الدكتورة ريما حيث نشر تقرير مجزرة قانا (الارهابي) الاسرائيلي الذي قتل موظفي الامم المتحدة في جنوب لبنان سنة 1996 .. بطرس غالي لم تجدد ولايته بسبب التقرير . الشجاعة ريما خلف كانت شوكة في عيون مندوبي (اسرائيل وامريكا) كانا حريصين على ان لا ينشر تقريرها وطالبا بطردها من المنظمة الدولية لكنها كانت عنيدة بالحق لأنها ترى بعينها خروقات اسرائيل المستمرة للاراضي الفلسطينية بما فيها جزار الفصل العنصري والقتل العمد اليومي للمواطنين الفلسطينيين على الشك دون ادلة كما غزت الولايات المتحدة العراق على (سوء الظن) وليس اليقين بأن العراق لديه اسلحة دمار شامل دون ادلة .. احتلال هضبة الجولان والاعتداءات المستمرة على جنوب لبنان.. هولوكست غزة الواحدة تلو الأخرى وقصف مقر (الاونروا) في غزة .. دون اي رادع دولي ..منظمة دولية اخرى (الطاقة الذرية) تراسها مع الاسف العربي المصري ( محمد البرادعي) هذا كان جباناً عكس ريما الشجاعة كل تقاريره كانت ضد العراق واحد من الذين ساهموا بخراب ودمار العراق الذي ما زال ينزف دماً غالياً. باع العراق وكان الثمن تجديد ولايته لرئاسة هذه المنظمة ولا اعرف كيف كان يقود هذه المنظمة الخطيرة لديه شهادة في القانون ضعيف الشخصية قليل الكفاءة عكس الدكتورة ريما خلف .

تاريخ الامم

مع الاسف تاريخ الامم المتحدة وتشكيلاتها خاضع لإرادة الدول الكبرى وفيه سياسة الكيل بمكيالين قوة الدول الفيصل في كل قرارات الامم المتحدة تحية للدكتورة الشجاعة على موقفها العروبي الاصيل في هذا الزمن العصيب الذي ضاعت فيه واندثرت الاصوات الشريفة . صوت آخر شريف اصدر بياناً وهو المفوض العام للانروا (بيير كرينبول ) بمناسبة الذكرى (50) لعدوان حزيران يطالب بإنهاء الاحتلال الذي يؤثر سلباً على كافة جوانب الحياة في فلسطين والاونروا شاهد على ذلك منذ 1948 على قتل وتهجير الفلسطينيين وهذه المنظمة تحاربها اسرائيل وامريكا يحاولان بقوة إلغاء الاونرو .. وبإلغائها تحاول اسرائيل غلق ملف نازحي فلسطين …اصوات شريفة من اليونسكو اضافت مدينة الخليل الى موقع الآثار العالمية وضمن التراث الانساني وهذه اليونسكو شوكة عنيدة امام امريكا واسرائيل كذلك اكدت اليونسكو عدم وجود حقوق لاسرائيل في القدس ومزاعمها الباطلة …الدنيا بخير هنالك الكثير من الافراد والمنظمات يدافعون عن الحق .. الحق يعلو ولا يعلى عليه …