مجلس الخبراء: إختيار المجلس الجديد لمفوضية الإنتخابات نوع من الغش السياسي

بغداد – قصي منذر

وصف مجلس الخبراء العراقي عملية اختيار مجلس مفوضية الانتخابات الجدي بأنها نوع من(الغش السياسي) المفضوح الذي يمس هيبة قمة الهرم السياسي ويهدد ثوابت العملية السياسية وفي مقدمتها الدستور، مشيراً الى تمرير اسماء حزبيين غير مهنيين وغير كفوئين وبعضهم على صلة قرابة من المفوضين الحاليين او السابقين ، مطالباً الرئاسات الثلاث بالتدخل لتصحيح المسار.

تشكيل لجنة

وقال ضياء واجد المهندس في بيان تلقته (الزمان) امس الرئاسات الثلاث واعضاء مجلس النواب إن تشكيل لجنة الخبراء النيابية جاء وفق مبدأ المحاصصة والتمثيل الحزبي وان رئيس اللجنة وأعضائها من النواب ولا يحملون صفة(خبراء مستقلين) ومن ثم فهي لجنة نيابية غير مستقلة ولا يوجد من بين اعضائها خبراء اكاديميون أو قانونيون أو دوليون،مؤهلون لامتحان واختيار المرشحين. واوضح ان المرحلة الثانية في عملية اختيار المرشحين شهدت الانحراف الحقيقي في عمل اللجنة وفق تصريحات مقرر اللجنة النائب زانا سعيد وعضو اللجنة محمد نوري العبد ربه الذي اعلن انسحابه من اللجنة واعتراضه على نتائج عملها غير العادلة متهما بعض اعضاء اللجنة بمنح درجات متدنية للكفاءات الحقيقية من حملة شهادة الدكتوراه ومنح درجات عالية لمرشحين حزبيين . وتابع ان المرحلة الاخيرة جرت من خلال دعوة نحو 40 مرشحا الى مقابلة ثانية نهائية من الذين حصلوا على درجة 43\50 فأكثر في المقابلة الاولى،وهنا برز انحراف خطير اخر وهو تجاهل الدرجة التي حصل عليها المرشحون في الملف الالكتروني وقد كان يفترض ان تجمع درجة الملف + درجة المقابلة لتصبح الدرجة مئة وليست من خمسين،وهو تلاعب اخر يهدف الى ترجيح كفة المرشحين الحزبيين او المدعومين من الاحزاب واستبعاد المرشحين المهنيين الكفوئين من ذوي الشهادات العليا، وبعضهم اثار اعجاب لجنة المقابلة وحظي بتبريكات عدد من اعضاء اللجنة لتقديمه مشروعا علميا لتطوير عمل المفوضية، لكنه لم يمنح الفرصة لكونه بصفة مستقل. وقال البيان ان (خلاصة ما جرى في لجنة الخبراء النيابية هو نوع منالغش السياسي المفضوح الذي يمس هيبة قمة الهرم السياسي ويهدد ثوابت العملية السياسية وفي مقدمتها الدستور).

تمرير أسماء

مضيفاً أن (تمرير اسماء حزبيين غير مهنيين وغير كفوئين وبعضهم على صلة قرابة بالمفوضين الحاليين او السابقين سوف يثير ردود افعال غير متوقعة في الاوساط السياسية والشعبية والدولية ومن ثم فقدان ثقة المواطن العراقي بالعلمية الانتخابية والعزوف عن المشاركة فيها،فيصبح النظام السياسي كله في مهب الريح). ودعا البيان رئاسة البرلمان الى حل لجنة الخبراء وتشكيل لجنة حكماء تضم عددا من القضاء والاساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين لتدقيق ملفات جميع المرشحين وإعادة مقابلة المؤهلين من بينهم واختيار الاكثر كفاءة وخبرة ورفض الاسماء التسعة التي قدمتها لجنة الخبراء واستبعادهم من المنافسة تماما لأنهم يمثلون الاحزاب الحاكمة، وقد تم اختيارهم لتدوير الفساد في مفوضية الانتخابات الى المرحلة المقبلة.واطلاع الرأي العام العراقي على جميع خطوات عملية الاختيار من خلال بث المقابلات مع المرشحين النهائيين وعرض سيرتهم العلمية والمهنية في وسائل الاعلام لكي يطمئن الشعب العراقي على نزاهة وكفاءة وشرف من يتولى أمانة ومسؤولية الانتخابات المقبلة.