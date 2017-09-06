الزراعة تخفّض أسعار الأسمدة لدعم وتشجيع الفلاحين

بابل تنفذّ حملة لمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء

بغداد – شيماء عادل

بحث وزير الزراعة فلاح حسن زيدان في اجتماع لهيئة الرأي بالوزارة خفض اسعار الاسمدة لسمادي الداب واليوريا كخطوه دعم وتشجيع للمزارعين اضافة الى الاهتمام المستمر في تقديم الافضل لهم من اجل جعل العراق واحة خضراء ورفد الاسواق العراقية بالمنتج المحلي. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس ان (سعر سماد اليوريا 280 الف دينار للطن الواحد بدلا من 300 الف دينار فيما بلغ سعر الداب للطن الواحد 480 الف دينار بدلا من 525 الف دينار)، واضاف ان (الهيئة قررت تقسيط ديون الفلاحين الخاصه بالاسمدة الكيمياوية على مدى خمس سنوات وتم مناقشة جدول الاعمال واتخاذ القرارات المهمة ابرزها تشكيل لجنة لتعديل قانون الوزارة تماشيا مع السياسة العامة للبلد وسياسة الوزارة من خلال تعظيم مواردها من الانشطة الانتاجية فضلا عن اهدافها الاساسية).

تهيئة مستلزمات

واضاف البيان (الاجتماع قرر ايضا الموافقة على بتنفيذ عدد من المشاريع البحثية المهمة في المجالين الزراعي والحيواني)، وتابع ان (زيدان اكد تهيئة مستلزمات انجاح القطاع الزراعي والسير بالاتجاهات الصحيحة التي تسهم في تطوير العمل والنهوض بالعملية الزراعية وتفعيل خطط وبرامج الوزارة والاستمرار بدعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني)، واوضح البيان ان مكتب المفتش العام في الوزارة نظم دورة بشأن التخطيط الاستراتيجي للنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني)، وتابع ان (الدورة شهدت مناقشة عدد من المحاور منها محاضرة لسعد مهدي حسين بشأن التخطيط الاستراتيجي في القطاع الزراعي، وكيفية إيصال المعرفة المتعلقة به لتطوير الملاكات الفنية والموظفين في المؤسسات والدوائر الزراعية، وزيادة الإنتاج من المحاصيل كما ونوعا)، واضاف ان (التخطيط الاستراتيجي يعد من الركائز الأساسية للنهوض بالمؤسسات الزراعية وزيادة الإنتاجية من المنتجات النباتية والحيوانية، فضلا عن جمع وتحليل المعلومات والعوامل الداخلية والخارجية المرتبطة بها، وتطوير قدرات العاملين والموظفين فيها، وبناء البنية التحتية للمشاريع والدوائر الزراعية المختلفة). وتنفيذا لخطتها الإرشادية المعدة لعام 2017، نفذت دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي ندوتين إرشاديتين ويوم حقل في محافظة واسط، بشأن طرق تربية الأسماك والتلقيح الاصطناعي للأبقاروادارة بساتين الفاكهة النفضية، فيما اختتمت الدائرة ذاتها برنامجها التدريبي الزراعي الخاص بالمتفرغين الزراعيين ومستفيدي القرية العصرية في محافظة كربلاء .وتابع البيان ان (ندوتين ناقشتا تربية الأسماك في الأحواض المغلقة، حيث تمت بالتعاون مع مفقس اسماك الصويرة وتمحورت النقاشات عن تعريف النظام المغلق والسعة العددية وطرق التغذية والبحث في أفضل السبل لحل مشاكل مربي الأسماك، وتضمنت الخطة أيضا تنفيذ يوم حقل بعنوان خدمة محاصيل الفاكهة النفضية وأهميتها الاقتصادية وادارتها)، واشار البيان الى ان (مزرعة النعمانية في المحافظة شهدت هي أيضا تنفيذ ندوة إرشادية بشأن أهمية التلقيح الاصطناعي للأبقار بالتعاون مع المستوصف البيطري هناك).

برنامج تدريبي

واختتم المركز الإرشادي التدريبي في محافظة كربلاء برنامجه التدريبي الذي استهدف المتفرغين الزراعيين ومستفيدي القرية العصرية بإقامة دورة في طرق تربية العجول بمشاركة متميزة .واوضح البيان ان (مديرية زراعة محافظة بابل تواصل استلامها لعينات الحنطة من المزارعين لغرض ارسالها الى دائرة فحص وتصديق البذور في المحافظة لبيان مدى صلاحيتها للزراعة التي تأتي استعداداً لزراعة المحصول للموسم الشتوي 2017ـ 2018).وتابع ان (شعبة زراعة القاسم في المحافظة مستمرة في متابعة حشرة سوسة النخيل الحمراء حيث تم اخذ مجموعة من القراءات للمصائد المنصوبة لغرض المكافحة و نقل هذه المصائد الى بساتين اخرى، كما تم تنصيب مصائد جاكسون مع الفرمونات الجاذبية الخاصة بالتحري عن حفار ساق الذرة الصفراء المحلي والاوربي الموجودة في حقول الذرة الصفراء).