التربية تجهّز المدارس بالكتب والقرطاسية للعام الجديد

التعليم يخفّض أجور الدراسات العليا في الجامعات

بغداد – داليا احمد

النجف – سعدون الجابري

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخفيض أجور الدراسات العليا ضمن قناة النفقة الخاصة للتخصصات العلمية المختبرية مراعاة للمناشدات والمطالبات وانطلاقاً من دعم التعليم العالي للطلبة .

وقال الوزير عبد الرزاق العيسى لـ (الزمان) أمس ان (الدبلوم سيكون أجوره خمسة ملايين دينار بدل عن السبعة وإن الماجستير حددت بستة ملايين ونصف المليون دينار بدلا عن الثمانية ملايين وإن الدكتوراه خفضت أجورها الى ثمانية ملايين دينار بدلا عن العشرة ملايين دينار)، واضاف (وأما التخصصات الإنسانية والعلمية الاخرى فإن أجورها بقيت على وفق الضوابط المنصوص عليها للعام 2017/2018، فيما ستكون أجور النفقة الخاصة للمؤجلين من العام الماضي مثل أجور أقرانهم للعام 2016 0 2017).

آلية نقل

مشيراً الى ان (الوزارة قررت تنفيذ آلية نقل الطلبة من منتسبي الوزارة المقبولين في الدراسات العليا للعام 2017-2018 والمشمولين بالنقل للجامعات المستحدثة بعد حصولهم على الشهادة وليس عند قبولهم بالدراسة). وأعلنت الوزارة عن توفر عدد من الزمالات الدراسية منحتها منظمة اليونسكو للطلبة العراقيين للدراسة في جمهورية الجيك للسنة الدراسية 2017-2018.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (منظمة اليونسكو منحت العراق عددا من المنح الدراسية للدراسة في الجيك، وان آخر موعد للتقديم السبت الموافق 30الثلاثين من ايلول المقبل)، ودعا العبودي (الراغبين في التقديم من الوزارات كافة والجامعات والهيئتين وكذلك من غير الموظفين الى التقديم مباشرة الى هذه الزمالات عبر الموقع الالكتروني الخاص بهذه المنح).

من جهتها اعلنت المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثالثة استمرارها بتوزيع الحصة المقررة من الكتب والقرطاسية والأثاث المدرسي للمدارس التابعة للمديرية. وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة بشرى حسن حمودي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة باشرت بتوزيع الكتب والقرطاسية والأثاث المدرسي بين المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد 2017-2018)، من جانبها بينت مديرة قسم الإدارة والتجهيزات في المديرية هناء محمد علي إن (القسم جهز المدارس بالحصة المقررة في بداية كل عام دراسي وفق الإحصائية التي يعدها قسم التخطيط التربوي في المديرية والتي يحدد فيها عدد الطلبة والتلاميذ في كل مدرسة من مدارس المديرية)، مؤكدة إن (عدد المدارس الابتدائية التي تم تجهيزها خلال الشهر الحالي بلغ 114 مدرسة ابتدائية و156 مدرسة ثانوية ومتوسطة وإعدادية)، وأشارت إلى إن (لجان المتابعة للمدارس من موظفي قسم الإدارة و التجهيزات تنظم زيارات ميدانية للمدارس من اجل الوقوف على الحاجة الفعلية من الأثاث المدرسي وتجهيز المدارس بما تحتاجه وجرد المواد المستهلكة ومطابقة سجلات الأثاث المدرسي).

تجهيز مدارس

وتابع البيان ان (المديرية العامة للتربية في محافظة ميسان قامت بتجهيز مدارس المحافظة بالكتب المنهجية والقرطاسية وبتمويل منظمة اليونسيف بتوزيع 1500 معقد دراسي مزدوج من عمل ورشة إعدادية العمارة المهنية وتوزيعها بين المدارس)، وأضافت إن (قسم الإدارة والتجهيزات في المديرية تقوم بتجهيز المدارس طوال أيام الصيف بالكتب والقرطاسية و بلغت نسبة التجهيز لمدارس المحافظة 100 بالمئة). واوضح البيان انه (تم تشييد مدرستي المشرح للبنين والبنات في المحافظة ذاتها من تخصيصات المنافع الاجتماعية للشركة الصينية العاملة في القضاء والمديرية التابعة لها اثنت على هذه المبادرة للحكومة المحلية ببناء هاتين المدرستين وعقدت اجتماعا للملاك الإداري والإشرافي في الناحية لمناقشة الواقع التعليمي وكيفية تعزيز نسبة النجاح العالية التي حققها قضاء المشرح وحصوله على المركز الأول بنسبة 6 و96 بالمئة كما تطرق الاجتماع فتح متوسطة تكميلية في مدرسة الفلاح).