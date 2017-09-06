الأمم المتحدة: تردد المجتمع الدولي في التحقيق بحرب اليمن مخجل

الجبير يرى الحديث عن تقارب سعودي إيراني مضحكا

لندن – الزمان

وصف وزير الخارجية السعودي الحديث عن تقارب محتمل مع إيران بالأمر المضحك، مشيرا إلى أن الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين كانت لإتمام ترتيبات الحج فقط، بحسب ما نقلت وسائل إعلام سعودية. وقال عادل الجبير للصحفيين في سفارة السعودية في العاصمة البريطانية امس إنه يتعين على إيران تغيير سياساتها إذا أرادت تقاربا. وأضاف حين يتعلق الأمر بالحج فإن السعودية لا تحاول تسييسه لكن هذا لا يعني التطبيع. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أكد أن طهران والرياض على زيارات متبادلة لوفدين، أحدهما سعودي والآخر إيراني، لتفقد مقرات البعثات الدبلوماسية في الرياض وطهران. وتتبادل إيران والسعودية الاتهامات بالإضرار بالأمن الإقليمي ودعم الأطراف المتحاربة في سوريا واليمن والعراق. وكانت الرياض قطعت العلاقات الدبلوماسية مع طهران في كانون الثاني الماضي جراء هجوم تعرضت له السفارة السعودية لدى طهران في إطار مظاهرات غاضبة في إيران احتجاجا على إعدام السعودية رجل الدين الشيعي نمر النمر . وشهدت العلاقات بين السعودية وإيران توترا متزايدا خاصة في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة للسعودية التي وجه فيها اتهامات لإيران بزعم دعمها للإرهاب. وقال الوزير السعودي إن الحرب في اليمن فرضت على السعودية، مشيراً إلى أنه يمكن إعادة فتح مطار صنعاء إذا تولت الأمم المتحدة إدارته. وحول الأزمة مع قطر، قال الجبير إن بلاده لا تمانع من استمرارها لعامين، مؤكدا أن الشعب القطري هو من يقرر من يحكمه.

مواد غذائية

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر، الحليف الهام لإيران بين دول مجلس التعاون الخليجي، في 5 حزيران الماضي. وتوالت تصريحات من طهران في الظهور لدعم دولة قطر التي تقبع تحت حصار من جاراتها في منطقة الخليج، السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر. كما أرسلت إيران خمس طائرات محملة بالمواد الغذائية إلى قطر عقب الإعلان عن الحصار وقطع العلاقات مع الدوحة وغلق المنافذ البرية والجوية والبحرية إليها. ووصفت الأمم المتحدة تردد المجتمع الدولي في التحقيق في الحرب الجارية في اليمن بأنه مخجل واسهام في الرعب الذي يعاني منه اليمنيون. وقالت مفوضية شؤون حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تقرير جديد إن انتهاكات خطيرة كانت تقع هناك وبوتيرة يومية. وأوضح التقرير أن أكثر من 5 آلاف من المدنيين قتلوا في اليمن وأن ضربات التحالف بقيادة السعودية مسؤولة عن معظم هذه الوفيات. و تطالب الأمم المتحدة بإجراء تحقيق رسمي، مشابه للتحقيق الذي أعد في سوريا، للنظر في مزاعم جرائم حرب في اليمن. بيد أن عددا من الدول الأعضاء في مجلس الأمن لا يزال مترددا في دعم إجراء مثل هذا التحقيق الذي قد يطال حليفا أساسيا لها كالمملكة العربية السعودية. ويدعم التحالف بقيادة السعودية الحكومة اليمنية التي تقاتل المتمردين الحوثيين وحلفاءهم من القوات التابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح منذ نحو عامين. وقالت المفوضية في بيان بين آذار 2015 و 30 آب وُثق مقتل 5144 مدنيا على الأقل، وجرح 8749 آخرين، ومن بين القتلى 1184 طفلا. ويشير التقرير الأممي إلى أن المدنيين في اليمن قد استهدفوا بضربات جوية وبأسلحة محظورة من أمثال القنابل العنقودية، فضلا عن تجنيد الأطفال كجنود في هذه الحرب. وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية ووزراة الصحة اليمنية أن عدد حالات الإصابة بمرض الكوليرا منذ انتشاره في اليمن في أبريل/نيسان وصل إلى 612703 حالة. وأضافت أن عدد الوفيات بسبب الوباء بلغت 2084 شخصا، وإن ثمة مناطق في اليمن ما زالت تُبلغ عن ارتفاع عدد الإصابات الجديدة. وفي أيار الماضي، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، من أن اليمن يواجه انهيارا كاملا اجتماعيا واقتصاديا ومؤسسيا. وأكد أوبراين في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي أنه من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة إزاء الأوضاع في اليمن. ويعاني اليمن من أزمة إنسانية طاحنة، وهناك سبعة ملايين شخص تقريبا على حافة المجاعة.