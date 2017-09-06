الموت يغيّب الصحفي ماجد الكعبي

بغداد – فائز جواد

غيب الموت الصحفي والاعلامي ماجد الكعبي اثر جلطة لم تمهله طويلا فجر الجمعة الاول من ايلول الجاري في مدينة ايلام الايرانية، ونعت نقابة الصحفيين العراقيين الكعبي في بيان لها جاء فيه (تنعى النقابة الزميل ماجد الكعبي العضو العامل في النقابة الذي وافته المنية اثر جلطة في مدينة ايلام الايرانية) واضافت (في الوقت الذي تعزي فيه النقابة زملاء الفقيد واهله وذويه فانها تعبر عن شكرها وامتنانها لوزير النقل كاظم فنجان الحمامي لمبادرته الانسانية بنقل جثمان الفقيد من مدينة ايلام الايرانية الى العراق والتي تاتي انطلاقا من اهتمام الوزير بالاسرة الصحفية وتبني قضاياها وهي تؤدي رسالتها المهنية والوطنية) والراحل عضو اتحاد الصحفيين العرب، عضو الاتحاد الدولي للصحفيين بروكسل، المستشار الرسمي لنقابة الصحفيين العراقيين بغداد ،المشرف على فرعي ذي قار والبصرة للصحفيين العراقيين، نائب رئيس اللجنة الثقافية لنقابة الصحفيين العراقيين المقر العام، أمين سر مركز الإعلام الحر، مدير البيت الثقافي لمحافظة ذي قار (وزارة الثقافة)، مدير دار ثقافة الأطفال في محافظة ذي قار (وزارة الثقافة)، مدير إعلام محافظة ذي قار، مدير جائزة الإبداع الأدبي في ذي قار.