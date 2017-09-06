بغداد تسجّل إصابات بين الأطفال بألعاب الصجم

بغداد – تمارا عبد الرزاق

سجلت دائرة صحة بغداد الرصافة 82 حالة اصابة بما يسمى بالعاب الصجم بين الاطفال خلال مناسبة العيد، فيما شهد مستشفى كمال السامرائي ولادة قيصرية لإمرأة تعاني من عقم منذ ثمانية اعوام. وقال مدير اعلام الدائرة قاسم عبد الهادي لـ (الزمان) امس ان (مستشفى ابن الهيثم التابع للدائرة سجل 30 حالة اصابة بالعاب الصجم حيث تركزت معظم الاصابات في منطقة العين ومعظمها اصابات خطيرة ادخلوا على اثرها لصالات العمليات لتلقي العلاج)، واضاف ان (مستشفى الامام علي سجل 12 حالة و الزعفرانية 8 حالات بينما سجل مستشفى الشهيد الصدر 10 حالات بالاضافة الى مستشفى ضاري الفياض الذي استقبل 9 حالات فضلا عن استقبال مستشفى الكندي 6 حالات اصابة)، واوضح عبد الهادي ان (مستشفى الشيخ زايد سجل 4 حالة اصابة وكذلك المدائن ثلاث حالات)، لافتا الى انه (على الرغم من التحذيرات والمناشدات المتكررة من قبل دوائرة الصحة الى الاهالي والجهات المتخصصة التي اوضحت مدى خطورة تلك الالعاب على الاطفال وما تشكله من تهديد حقيقي على صحة وسلامة المواطن التي ربما تؤدي الى اصابات بالغة بين صفوف الاطفال)، مؤكدا ان (تلك الالعاب تؤدي احيانا الى فقئ العين والعمى فضلا عن ما تولده من اثار نفسية ومشاعر العنف عند الاطفال)، ودعا عبد الهادي الى (تفعيل اجراءات قانونية رادعة تسهم بالحد من تلك الالعاب وانتشار الظاهرة التي تسبب سنويا لاسيما خلال ايام الاعياد باصابات بين صفوف الاطفال). من جهة اخرى تمكن فريق طبي متخصص في مستشفى كمال السامرائي التابع للدائرة من اجراء عملية قيصرية لإمرأة تعاني من العقم استمر لمدة ثمانية اعوام . وقال البيان ان (سبب العقم كان من الزوج حيث تم اجراء عملية سحب الحيامن ومن ثم تم ادخال المريضة ببرنامج الانابيب وبمتابعة مستمرة من اجل سحب البيوض وارجاع الاجنة المجمدة اليها)، واضاف انه (تم اجراء عملية قيصرية للمريضة اوضعت خلالها طفلة بصحة جيدة)، مبينا ان (اهمية تلك الجهود تعود الى مختبر المستشفى الذي يعد القلب النابض كونه يسهم بأعطاء نتائج وانجازات التخصيب والاجنة المجمدة). فيما اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ عن انخفاض نسبة الاصابات بين الاطفال بالعاب الصجم الى 28 حالة نتيجة التحذيرات وبرامج التوعية التي اطلقت ضمن خطة العيد . وقال مدير عام الدائرة جاسب لطيف الحجامي في بيان تلقته (الزمان) امس انه (نظرا للتوعية والتثقيف التي اطلقتها الدائرة قبل عطلة العيد ضمن الخطة الصحية استجابت الاسر لتلك التحذيرات حيث شهدت المستشقيات انخفاض حالات الاصابة)، واضاف ان (مستشفى الكاظمية استقبل 9 حالات اصابة بينما سجل مستشفى المحمودية 7 حالات بالاضافة الى ان مستشفى الكرخ العام استقبل 12 حالة اصابة كما لم تسجل مستشفيات الدائرة الاخرى اي حالة اصابة بين الاطفال بتلك الالعاب).