الأنبار: إنطلاق عمليات واسعة بهدف ملاحقة داعش على الحدود السورية

إستعدادات كبيرة لتحرير الحويجة وسط دعوات لإشراك الحشد في المعارك

بغداد – محمد الصالحي

دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية الحكومة الى اشراك قوات الحشد الشعبي في معارك تحرير قضاء الحويجة بكركوك من تنظيم داعش لضمان حسم المعركة باقل الخسائر، فيما اكدت قرب انطلاق المعارك بعد اكمال جميع الاستعدادات العسكرية.

وقال مقرر اللجنة عبد العزيز الظالمي في تصريح امس ان (الايام القليلة المقبلة ستشهد إنطلاق عمليات قادمون يا حويجة لتحرير قضاء الحويجة من سيطرة داعش). مشيرا في الوقت ذاته إلى (قرب إنطلاق عمليات تحرير مناطق غربي الأنبار).وأضاف أن (قوات الحشد اثبتت جدارة كبيرة خلال المعارك السابقة). مشيرا إلى أن (مشاركة الحشد ستحسم المعركة سريعا وبأقل الخسائر).وكان مصدر أمني أفاد بوصول قطعات عسكرية كبيرة الى محور قضاء الحويجة تمهيدا لاقتحام القضاء وتحريره من سيطرة داعش . ومن جهة اخرى قال النائب عن كركوك ريبوار طه في تصريح امس ان (الحكومة بدأت بوضع الاستعدادات الكاملة للشروع بعملية تحرير قضاء الحويجة). مبينا أن (مشاركة قوات البيشمركة بعمليات التحرير هو أمر ضروري ومهم كونها قوات عارفة بجغرافية الأرض ولديها اطلاعا كاملا على وضع المنطقة وزمر داعش فيها).

تنسيق عال

وأضاف أن (هنالك تنسيقا عالي المستوى بين قيادة القوات المسلحة الاتحادية وقوات البيشمركة الكردية حول آليات وخطط انطلاق المعركة، والتنسيق سيكون بنفس مستوى ما حصل في معارك تحرير نينوى). مؤكدا عدم (وجود خطوط حمر على مشاركة أي طرف بالمعركة لان عدونا واحد وهو داعش). مؤكدا عدم (وجود مخاوف من حصول تماس أو تصادم بقصد أو دون قصد مع قوات الحشد أو أية جهات أخرى قد تشارك بمعارك التحرير نتيجة لحجم التنسيق وأهمية الهدف الأساس وهو تحرير الحويجة). و في الانبار قال مصدر امس ان (القوات الامنية مسنودة بقوات من مقاتلي العشائر وبمساندة طيران الجيش شرعوا بحملة امنية استباقية استهدفت صحراء قضاء عنه في خطوة تهدف الى قطع امدادات عصابات داعش بين منطقة عكاشات وعنه).

طيران الجيش

واضاف ان (القوات وبتوفير غطاء جوي من قبل طيران الجيش تقوم بعملية تعقب لخلايا التنظيم الاجرامي في المناطق المحررة للقضاء على هذه الخلايا وقطع طرق امداداتهم التي تتخذ من المناطق الصحراوية والوديان مكانا لشن هجمات ارهابية على القطعات العسكرية). مبينا ان (القوات الامنية انتشرت وبشكل مكثف على طول الطرق الرئيسية والفرعية الرابطة للمناطق المستهدفة، موضحا ان (القوات المداهمة دمرت العديد من الانفاق والسواتر الترابية لإرهابي داعش وان الحملة مازالت مستمرة).وقال مصدر امس ان (مصادر استخبارية ابلغت القوات الامنية في الفلوجة بوجود طبيب داعش الذي كان يعمل في ناحية جرف الصخر وبصحبته مسؤول مضافة موجودين في المدينة).واضاف انه (بعد التاكد من المعلومات قامت قوة امنية باعتقال المطلوبين وتم تسليمهم الى الجهات المسؤولة لاغراض التحقيق). وفي محافظة ديالى قال بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس انه (بناء على معلومات استخبارية دقيقة من قبل اللواء 110 في الحشد استهدف طيران الجيش سيارة ودراجة نارية لداعش في وادي الثلاب ما اسفر عن تدميرهما وقتل من فيهما). واضاف ان (اللواء 110 مستمر برصد تحركات عناصر داعش واستهداف مواقعهم في المنطقة المذكورة). وقال مصدر امس ان (القوات الامنية والحشد احبطا امس هجوما لداعش مؤلف من ثلاث عجلات نوع بيك اب في منطقة مطيبجة في صلاح الدين). واضاف ان (الهجوم كان يستهدف عبورمنطقة مطيبجة وتمت مواجهته بنيران الحشد والقوات الامنية وقد ابيد الرتل بالكامل) مؤكدا بان (طيران الجو العراقي حلق فوق سماء المنطقة ليرد اي هجوم).