الجبوري : إفتتاح منفذ طريبيل خطوة لدعم الإقتصاد

معصوم والفهداوي يبحثان خطط توفير الطاقة للمواطنين

بغداد – شيماء عادل

بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع وزير الكهرباء قاسم الفهداوي واقع الكهرباء في العراق وضرورة توفير محطات تحويل وتجهيز الطاقة بغية تجهيز المواطنين بالكهرباء . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (معصوم اجتمع بالفهداوي وعدد من الوكلاء والمدراء العامين والملاكات الفنية والهندسية في الوزارة لبحث الخدمات التي تقدم للمواطنين من تجهيز الكهرباء وتشغيل وصيانة وحدات انتاج الطاقة على مختلف انواعها وكذلك بناء وتركيب محطات التحويل ومد خطوط الضغط العالي فضلا عن خطط الوزارة المستقبلية)، واشاد معصوم بـ(الجهود التي تبذلها الوزارة وسعيهم الدؤوب لتلبية حاجة المواطنين للكهرباء ولاسيما خلال فصل الصيف)، موجها (الوزارات ذات العلاقة بضرورة تقديم التسهيلات والدعم للوزارة لتطوير مشاريعها وتنفيذ خططها الجديدة في المجالات كافة)، مشددا على (التركيز لزيادة ساعات تجهيز المحافظات والمناطق النائية بالطاقة والعمل على تنظيم وتطوير شبكات التوزيع وتنفيذ محطات توليد كهربائية جديدة واصلاح المتضرر منها بسبب عمليات التخريب التي جرت في المناطق التي سيطر عليها داعش)، وأكد معصوم انه (لابد من بذل الجهود للنهوض بالمنظومة الوطنية إلى أعلى المستويات وبما يلبي حاجة المواطنين)، داعيا المواطنين إلى (ترشيد استهلاك الكهرباء وعدم هدر الطاقة)، عادا ان (الاستثمار في مفاصل المنظومة الكهربائية يأتي لتحسين الطاقة بعد أن أثبتت نجاحها في العديد من أحياء بغداد وتعميمها بين باقي المناطق أو غيرها من المحافظات بالشكل الذي لايثقل كاهل المواطن)، داعيا الى (تطوير نظام الجباية والقضاء على التجاوزات بالاضافة الى ضرورة اطلاق التخصيصات المالية لبناء محطات توليد جديدة وصيانة المحطات الداخلة في الخدمة)، لافتا الى (أهمية العمل مع الجهات المعنية لتذليل العقبات التي تحول دون زيادة الانتاج وتطوير البنى التحتية لمنظومة الكهرباء الوطنية)، معربا عن أمله في أن (تشهد الأيام المقبلة تطورا في تجهيز الطاقة الكهربائية)، من جانبه اكد الفهداوي (سعي الوزارة بدوائرها كافة إلى توفير فضلى الخدمات للمواطنين)، مثمنا (موقف معصوم المباشر لهذا المفصل الحيوي والجهود التي يبذلها من أجل تطوير قطاع الكهرباء في البلاد).

الى ذلك عد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اعادة افتتاح منفذ طريبيل الحدودي نقلةً نوعية في تعزيز التبادل التجاري بين العراق والاردن، فيما اشار الى ان هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات ايجابية في دعم الاقتصاد العراقي بضوء التحديات التي تواجهه. وقال في تصريح امس (نبارك جميع الجهود التي بذلت من أجل الاسراع في اعادة افتتاح المنفذ خصوصاً بعد الانتصارات التي حققها ابطال القوات المسلحة وضرورة تهيئة الاجواء للوصول الى استقرار اقتصادي يعقب الانتصار الامني)، واضاف (ندعو الى الاسراع في تأهيل وتأمين الطريق الدولي الرابط بين العراق والاردن لتأمين وتسهيل حركة الشاحنات والمسافرين من خلال المنفذ).