شعبان يوقع كتابه (أبو كاطع) في بغداد الأحد

بغداد – الزمان

يوقع المفكر والباحث الاكاديمي عبد الحسين شعبان عصر يوم الاحد المقبل كتابه الجديد (ابو كاطع على ضفاف السخرية الحزينة) وذلك في حفل خاص تشهده قاعة الديوان بنادي العلوية . وكان شعبان قد اصدر الكتاب، الذي قدمت له (الزمان) عرضاً في عددها ليوم 27 آب الماضي، في بيروت ، وتضمن إنطباعاته ورؤاه عن صاحب القلم الساخر الذي لم تشهد مثله الصحافة العراقية حتى عقد السبعينات من القرن الماضي، حيث خاض ابو كاطع معركته ضد الهيمنة الخارجية ومحاولات فرض الاستتباع والارهاب وضد قوى الظلام والاستبداد داخلياً . ورافق شعبان أبا كاطع في رحلة طويلة امضاها في بيروت ودمشق بعد مغادرتهما العراق .

ويتحدث شعبان في الكتاب عن موهبة ابو كاطع وكيف تمكن من صقلها في بيئة محلية رافقت كفاحه السياسي واختفاءه في الريف سنوات طويلة .

وابو كاطع هاشمي النسب سليل أسرة آل ياسر العربية المعروفة وقد ولد في قرية محيرجة (الموفقية) في قضاء الحي بالكوت . وكان أحد رموز اسرته من ابرز رجالات ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني للعراق.

ويصل شعبان الى بغداد غداً قادماً من بيروت لهذا الغرض ، ويحظى بترحيب واسع بالنظر لمدة غياب نسبية عن اصدقائه واهله ، ويشارك في حفل توقيع الكتاب الذي خصص ريعه الى اطفال العوائل النازحة ،حشد من وجهاء بغداد والاعلاميين والاكاديميين ومحبي الادب والصحافة الذين يستذكرون في هذه المحطة رحلة ابو كاطع مع الحياة والابداع والمغترب .