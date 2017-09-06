الأنواء تتوقع طقساً مغبراً وإنخفاضاً في الحرارة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان تشهد اجواء العراق تصاعد غبار يصاحبه انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة. واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس (استمرار تأثير أمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون الطقس اليوم الخميس صحوا مع قطع من الغيوم، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وترتفع قليلا في الجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق), واضاف ان (درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 44 درجة والصغرى 23 درجة وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا تتحول تدريجيا في الاقسام الغربية من البلاد الى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة من 5 – 10 كيلو مترات مع غبار فيها), واوضح البيان أن (طقس يوم غد الجمعة سيكون صحوا مع قطع من الغيوم وغبار خفيف, فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلا في المنطقتين الشمالية والوسطى وترتفع قليلا في الجنوبية عن اليوم السابق)، وتابع ان (طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوا مع قطع من الغيوم كما يتصاعد الغبار في بعض اقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية, فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والوسطى وتنخفض قليلا في الجنوبية عن اليوم السابق).