الموصليون يحتفلون بعيد عنوانه لقاء العوائل بعد حرمان ثلاثة أعوام

مدن الألعاب تكتظ بالأطفال لتنفض غبار حقبة قاسية

الموصل –سامر الياس سعيد

عاودت المتنزهات العامة ومدن الالعاب رسم صورة العيد بعد ان كانت مغيبة في مدينة الموصل طوال الاعوام الثلاثة الماضية وشهدت الشوارع الرئيسية والتقاطعات في احياء الساحل الايسر ابراز احتفال الموصليين بعيد الاضحى المبارك وسط طقوس وتقاليد كانت مغيبة طيلة الاعوام التي سيطر تنظيم داعش فيها على المدينة . ووصف ذنون قاسم احتفال الموصليين بعيد هذا العام بانه عيد اللقاء واجتماع الاقارب بعد حرمانهم في الاعوام السابقة واضاف قاسم ستجد اغلب العوائل الموصلية ممن اضطرتها الظروف للنزوح خارج المدينة للعودة الى الموصل ولقاء اقربائها لابل العودة الى منازلها والاحتفال فيه بعد ان كانت ترزح تحت محنة النزوح والتهجير التي عاشتها لاسيما مع دخول تنظيم داعش للمدينة في حزيران عام 2014 . وتابع ذنون مشيرا الى ان (الطقوس التي طالما تطبعت بعيد اهالي الموصل اعادت للاذهان في نسخة هذا العام ما كانت تحرص عليه العوائل فتجد الافران مكتظة بالنسوة الموصليات ممن اعددن كليجة العيد وعادت اسواق النبي يونس والمجموعة حرصها على عرض كل ما يتعلق باحتفالات العيد سواء من البسة الاطفال او الحلويات فضلا عن الاضاحي والتي كان تنظيم داعش يمارس عليها سيطرته ايضا من خلال جملة ممارسات ابعدت اهل المدينة عن ممارسة تقاليدهم وطقوسهم بشكل اعتيادي).

بينما قال مفيد محمود (كنا في الاعوام الثلاثة التي مرت علينا ونحن بمحنة الابتعاد عن مدينة الموصل نشعر بالاسى ونحن بعيدين عن مدينتنا التي ترعرعنا فيها وعشنا فيها طوال حياتنا وكنا كلما مر عيد او مناسبة نقضيها بالدموع والاحزان ويبقى بالنا بالتفكير باقاربنا واهلنا الذي ارغموا على البقاء بالمدينة وخشيتنا على ان يصيبهم اي مكروه لذلك ما ان حل عيد الاضحى هذا العام حتى قررنا ان نقضيه بين اهلنا واقربائنا لنعيد بعض الصور التي كانت بذاكرتنا قبل سيطرة التنظيم من خلال لقاء الاهل والاقرباء في منزل كبير العائلة من اجل تناول الغذاء وصلة الرحم التي حاول داعش حرماننا منها لابل ابقى عوائلنا تحت وطاة الخوف والاضطهاد كونهم بقوا في المدينة).. وقال يوسف عبد الله (نامل في الاعياد القادمة ان تلتفت الحكومة المحلية لمعاناة اطفال المدينة فلاشك بان اغلب الاطفال النازحين عاشوا اعياد الاعوام السابقة بمتنزهات مدن الاقليم وما كانت تحظى به من تطور وتجديد بخلاف مدن الالعاب في المدينة والتي عانت مرواحتها وعطل الياتها والعابها وعدم تجديدها بالاضافة لحرمان شرائح كبيرة من الاطفال بعدم وجود العاب تواكب اعمارهم بخلاف مدن الالعاب الموجودة في مدينة دهوك على سبيل المثال والتي تجمع مختلف الاطفال بالعاب ملائمة لاعمارهم رغم بساطتها لكنها حديثة وعدم تعرضها للقدم وللعطل مقارنة بما موجود في مدن العاب متفرقة بمدينة الموصل).