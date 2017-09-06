إطلاق صناع الحياة في العتبة الحسينية

كربلاء تبحث تطوير التعاون مع الهند

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

أكد رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطابي ان الحكومة المحية تنتظر للعلاقات مع الهند بشكل واسع وبالامكان تطويرها في عدة مجالات مختلفة ومنها الجانب الاقتصادي والسياحي وكذلك الصناعات الدوائية وامكانية فتح مصنع للدواء في المحافظة .

وأضاف الخطابي خلال لقائه السفير الهندي في كربلاء يراديب راديو في تصريح صحفي ان (اهمية تطوير العلاقات وزيادة افاق التعاون بين العراق والهند أمر سينعكس بشكل إيجابي بمختلف المجالات الاقتصادية والسياحة والصناعات الروائية وفتح مصنع للدواء في المحافظة كما ان هناك شركات هندية قامت بأعمال مهمة في كربلاء ونتطلع الى دخول المزيد من تلك الشركات ورجال الاعمال للمساهمة في عملية الاعمار والبناء في المحافظة وبالتنسيق مع غرفة تجارة كربلاء ).

وقال الخطابي ( نتطلع الى فتح قنصلية هندية في كربلاء وهذا ما سيكون له تأثير واضح في تنشيط العلاقات وزيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل سفر المواطنين).

وكان رئيس مجلس المحافظة نصيف الخطابي قد استقبل السفير الهندي في العراق الدكتور براديب راديو والوفد المرافق له لبحث العلاقات بين كربلاء والهند وفسح المجال لدخول الشركات الهندية للمساهمة في عملية الاعمار التي تشهدها المحافظة وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما .

وأطلق مركز رعاية الشباب لقسم النشاطات العامة في العتبة الحسينية برنامج (صناع الحياة) ضمن خطته السنوية الموسعة ويستهدف فئات الشباب العاملين من مرتادي المقاهي وتاركي الدراسة كما يتضمن البرنامج إقامة دورات مهنية وحرفية للشباب والتي من شانها أن تتيح لهم اكتساب المهارة والتي قد تنفعهم في ايجاد فرصة عمل لهم ).

خطوة اولى

موضحاً ان الخطوة الاولى في البرنامج هو التنسيق مع احد مدربي فن الحلاقة والاتفاق معه لإطلاق اول دورة ثم يتم التوجه بعدها الى مقاهي الاحياء السكنية وستكون المحطة الاولى هي الحر والقادسية والعسكري) مشيراً الى إستمرار المركز في تغطية بقية المناطق والقيام بدورات لخرى لمن يرغب الالتحاق بها وكذلك بالنسبة الى الراغبين بتعليم مهن اخرى بعد ملء استمارة من قبلهم بالاضافة الى نوع المهنة التي يرغبون في تعلمها ).

من جهة اخرى أكد معاون المحافظ للشؤون المالية والمشرف على أدارة ملف الزيارات المليونية عادل الموسوي أن (هناك استعدادات مبكرة لأدارة هذا الملف الخاص بالزيارة وكيفية تقديم أفضل الخدمات للزوار والوافدين الى المحافظة . واوضح الموسوي لـ (الزمان) أنه (تم عقد أجتماع مع الجانب الإيراني وبحضور مدراء الدوائر الخدمية وممثلين عن العتبة الحسينية لمناقشة السُبل الكفيلة لتنظيم دخول الزوار الايرانيين خلال زيارة عرفة والعاشر من محرم وزيارة الاربعين). موضحاً أنه ( تم وضع عدة خطط من قبل محافظة كربلاء والجانب الايراني فيما يتعلق بالجانب الصحي والإيواء والسكن وتوفير الامكانيات المطلوبة بهذا الشأن). لافتاً الى ان ( عدد الزوار الايرانيين الذين وصلوا الى كربلاء خلال زيارة عرفة الى اكثر من 20 الف زائر ) بحسب تقول الجانب الايراني).

مشيراً الى انه ( تم الاتفاق على عدم دخول أي زائر مالم يمنح الفيزا وسيتم وضع اجراءات مشددة من قبل الجانب الايراني عند المنافذ الحدودية بهذا الشأن ).

الي ذلك أتلفت فرق الرقابة الصحية التابعة لدائرة صحة كربلاء أكثر من 4 اطنان من المواد الغذائية وأكثر من 3 آلاف لتر من المشروبات غير الصالحة للاستهلاك البشري بالاضافة الى أغلاق 47محلاً ومعملاً مخالفاً للشروط الصحية .

حملة منفردة

وقال مدير شعبة الرقابة في الدائرة الدكتور احمد فيصل في تصريح صحفي أن (الفرق الرقابية قامت خلال الشهر المنصرم بـ 6 حملة منفردة و 5 حملات مشتركة بالتعاون مع الدوائر الساندة (الشرطة والامن الوطني) لمتابعة الاسواق المحلية ومعامل المواد الغذائية والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المتداولة فيها . مشيراً الى ان الفرق الصحية قامت بإتلاف أكثر من 4 اطنان من المواد الغذائية وكذلك أكثر من 3 آلاف لتر من المشروبات غير الصالحة للاستهلاك البشري بالاضافة الى اغلاق 47 محلاً ومعملاً مخالفاً للشروط الصحية). مؤكداً أنه (تم اغلاق 47 محلاً ومعملاً مخالفاً للشروط الصحية بالاضافة الى فرض غرامات مالية تصل الى اكثرمن 4 ملايين دينار بهذا الخصوص ).