تاوسند يرى تجنّب الخسائر المدنية أمراً صعباً ويحمّل داعش المسؤولية

القائد السابق للتحالف: معركة الموصل الأطول وترامب منحنا حرية التصرّف

بغداد – قصي منذر

وصف قائد قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسورية السابق الجنرال ستيفن تاونسند معركة تحرير الموصل من التنظيم بأنها المعركة الأطول التي شارك بها أو كان شاهدا عليها طيلة تاريخه العسكري.

وحمّل تاونسند الذي انتهت مهمته اول امس الثلاثاء داعش في مقابلة صحفية المسؤولية عن سقوط مدنيين في المعارك الأخيرة. ونقلت مجلة تايم عنه قوله إن( استخدام داعش لعشرات الآلاف من المدنيين دروعا بشرية في معركة الموصل، ووضعهم في مبان ملغومة أدى إلى سقوط ضحايا)، مشيرًا إلى (صعوبة تجنب سقوط مدنيين في ميادين القتال)، مستدركاً إن (هناك إمكانية لتجنب سقوط المزيد منهم في حال استسلم عنصر داعش في الرقة).ورأى الجنرال الأمريكي الذي تولى منصبه لنحو عام أن (منح الرئيس دونالد ترامب القادة العسكريين صلاحيات اتخاذ قرارات ميدانية سمحت بخوض حرب أكثر هجومية) واضاف (لا أعتقد أن هذا الأمر غيّر طريقة أداء مهمتنا بشكل كبير، لكننا تحررنا بعض الشيء ما سمح لنا بخوض الحرب بشكل أكثر هجومية).

وأعرب عن تقديره لهذا القرار الذي (لا يطلب من العسكريين في أرض الميدان الإبلاغ عن كل تحركاتهم دقيقة بدقيقة، أو أن يتحكم القادة العسكريون والمدنيون في كل قراراتنا).وأضاف (لدينا الصلاحيات التي نريدها، ونتلقى الدعم من سلسلة القيادة العسكرية والمدنية، أعتقد أن هذا ما يريده الشعب الأمريكي).

تدمير خلافة

وأبدى (ثقته في إمكانية تحقيق النصر على داعش في العراق وسورية)، مشيرا إلى (تحقيق تقدم كبير في سبيل تدمير خلافة البغدادي المزعومة)، مستدركاً أن (تدمير ما يسمى بخلافة داعش لا يعني تدمير التنظيم)، مرجحا (استمرار وجوده في المستقبل، وانتشاره بشدة على الإنترنت، وهو ما يطلق عليه البعض الخلافة الإلكترونية).

وقال إن (أتباعه سيحاولون إيجاد فروع لهم في أماكن أخرى من حول العالم)، مشددا على (ضرورة محاربة أفكار داعش، لأن هذا أهم بكثير من هزيمته عسكريا). ك

ما أعرب عن اعتقاده بأن (زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي ما يزال على قيد الحياة)، لكنه لا يعرف مكانه.وتسلم الجنرال الأمريكي بول فانك اول أمس الثلاثاء قيادة التحالف الدولي خلفا لتاونسند مع دخول التحالف ضد الإرهاب عامه الرابع. وتولى الجنرال فانك مقاليد قيادة القوات المشتركة لعملية (العزم الصلب) في احتفال أقيم بقاعدة عسكرية في المنطقة، بحسب ما أعلن مسؤولون فى بيان.

وقال فانك خلال الاحتفالية ان (وجود تنظيم داعش بحد ذاته يشكل تهديدا للعالم المتحضر ولطريقة عيشنا).

واضاف (علينا أن نهزمهم، جهودنا المشتركة كفيلة بهزيمتهم). من جهة اخرى، رجح السفير الأمريكي السابق لدى دمشق روبرت فورد ان تستيجب موسكو لطلب إسرائيل وأمريكا بشأن إخراج القوات الإيرانـية من سوريا.

جزء مهم

وقال فورد في مقال إن (واشنطن تأمل في أن تتمكن روسيا من إجبار إيران على إخلاء قواتها من سوريا، إذ كان ذلك جزءا مهما من إستراتيجية عرضها الجانب الأمريكي على وفد عسكري – استخباري إسرائيلي زار واشنطن في 17 آب الماضي)، مشيراً الى أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجه بعد ذلك على رأس وفد عسكري – استخباري في 23 آب الماضي إلى سوتشي الروسية، لبحث الموضوع نفسه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين).

ولفت الى أن (الأمر بلغ بنتنياهو إلى التهديد بقصف قصر الرئاسة السوري إذا بقيت القوات الإيرانية داخل سوريا)، مضيفاً أن (جواب موسكو على هذا التهديد كان مباشرا، مشيرا إلى تصريحات جاءت في 30 آب، على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إذ قال إنه يجب على الجانب الإسرائيلي عدم التعرض للقوات الإيرانية، مشددا على أن التعاون بين إيران وسوريا الذي لا يشكل انتهاكا للقانون الدولي يجب ألا يسبب مشكلة لأي طرف أو أن يكون موضع تساؤل من جانب أحد).

ورأى فورد أن (موسكو تخاطب المجتمع الدولي بلهجة سلطوية آمرة في ما يتعلق بالأوضاع في كل من سوريا وليبيا، وربما تحاول الاضطلاع بدور فاعل في جهود الوساطة لدى دول الخليج)، مضيفاً انه (ليس خفيا على أحد أن الميليشيات المدعومة من إيران، التي تقاتل لصالح الرئيس بشار الأسد، ساعدت روسيا فيتحقيق الكثير من التقدم الاستراتيجي في المنطقة).

مشددا على أنه (ليس من شأن روسيا أن تخاطر بمواجهة إيران لمجرد أن واشنطن وتل أبيب تقدمتا بطلب ذلك من دون عرض أي تعويضات مغرية)، مستعرضاً بشكل مفصل الوضع في منطقة تخفيف التوتر الجنوبية في سوريا، معيدا إلى الأذهان أن روسيا، التي نشرت وحدات من شرطتها العسكرية هناك، قد قامت بتقليص المنطقة العازلة التي يحظر تواجد القوات الإيرانية فيها أكثر من مرة.

وحدات قتالية

وتساءل (ماذا يمكن أن تفعله الوحدات غير القتالية من الشرطة الروسية في حال هاجمت قوات الجيش السورية والقوات الإيرانية مناطق سيطرة المعارضة، حيث يتم تشكيل مجالس محلية خارج سيطرة الحكومة السورية وفق الخطة الروسية بإقامة نظام لامركزية في سوريا).

وتابع (ما لم يهاجم سلاح الجو الروسي قوات النظام وميليشيات إيران المتقدمة على الأرض، فلن يمكن وقف لهذه القوات أبدا)، لافتا إلى أنه (لم يسبق لروسيا أن اتخذت مثل هذه الخطوة أبدا).وخلص فورد الى القول ان(العلاقات الروسية الإيرانية تتسم بالتعاون الموسع بموازاة المنافسة من أجل الهيمنة الإقليمية)، عادا أن (هذا العامل سيكون رئيسا عندما يتخذ الرئيس الروسي قراراته بشأن التعامل مع الوضع في سوريا).