الشيوعي العراقي يبحث مع الحكمة تطورات الأوضاع

الحكيم: المشاريع الإصلاحية تتعرّض للإستهداف من المتضررين

بغداد – شيماء عادل

جدد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، دعوته الى دعم الشباب وتمكينهم واستثمار طاقتهم من خلال اعطائهم الفرصة المناسبة ، فيما اوضح ان تمكين الشباب واحدة من الخطوات الاصلاحية التي يجب ان تاخذ مسارها في المرحلة المقبلة . وقال الحكيم في بيان تلقته (الزمان) امس خلال لقائه جمعا من وجهاء وشيوخ عشائر قبائل بني سعيد من محافظة واسط، ان (الاستعدادات الجارية لتحرير الحويجة وغربي الانبار والمناطق الاخرى من دنس داعش سبتكلل بالنصر وذلك بتضحيات الغيارى من ابناء هذا البلد وعشائره الاصيلة). واضاف ان (قبائل بني سعيد كان لها الدور الكبير في مقارعة الدكتاتورية ودعم العملية السياسية والالتفاف حول المرجعية الدينية، وكذلك كان لها وقفة شجاعة في وجه عصابات داعش الارهابية بانخراط ابنائها في الحشد الشعبي) . مؤكدا (حاجة البلد الى الانتصار السياسي الى جانب الانتصار العسكري، وهذا يتحقق عبر الحكمة في المعالجات السياسية ومشروع وطني جامع لجميع المكونات تحت راية العراق والوطنية العراقية)، فيما اشار الى ان (تيار الحكمة الوطني يسعى لضم جميع المكونات ليكون في التيار من يمثل جميع اطياف الشعب وقومياته ويكون المشروع لكل المواطنين). موضحا ان (اي مشروع اصلاحي صادق يتعرض للتشويه والاستهداف وذلك كونه يضرب مصالح جهات لا تخدمها اي خطوة اصلاحية جادة، ذلك يجب المضي بمشروع دعم الشباب وتمكينهم) .

فيما بحث وفد من قيادة الحزب الشيوعي العراقي يرأسه سكرتير لجنته المركزية رائد فهمي مع الحكيم التطورات الاوضاع في البلاد ومستجداتها.

انتصارات القوات المسلحة

وأوضح بيان للحزب الشيوعي تلقته (الزمان) امس ان الوفد الذي زار الحكيم في مكتبه ببغداد ناقش معه ايضاً (الحاجة الى جعل الانتصارات التي احرزتها القوات المسلحة البطلة في المعركة ضد داعش والارهاب، منطلقا لانجازات موازية في محاربة الفساد وفي تنمية وتطوير ميادين الحياة المختلفة).

ونقل فهمي التمنيات لتيار الحكمة بالنجاح في مسيرته وتحقيق الاهداف التي اعلنها في وثائق تأسيسه، واعرب عن التطلع الى تعاون متبادل يصب في مصلحة العراقيين والعراق.

وقال ان (التحديات التي تواجه العراق في مرحلة ما بعد داعش تتطلب المباشرة بعملية الاصلاح وصولا الى اقامة دولة المواطنة والعدالة).

لافتاً الى ان (الصراع في بلادنا اليوم ليس بين المدنيين والاسلاميين كما يطرح البعض، بل بين نهج الخروج بالبلاد من الازمة الشاملة المطبقة عليها، ونهج المحاصصة والطائفية والفساد).

بدوره اكد الحكيم وجود مشتركات مع ما تم طرحه، واوضح ان (تشكيل تيار الحكمة يمثل ولادة جديدة تعكس الحاجة إلى رؤية ومقاربات ومنهج ينسجم مع واقع بلادنا ومتغيراته وتركيبة شعبنا الشابة).

كما قدم عرضا شاملا لرؤية ومشروع تيار الحكمة الوطني في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. الى ذلك، بحث الحكيم مع ممثل الحكومة بمجلس النواب طورهان المفتي الانتصارات في تلعفر وعودة العوائل النازحة.