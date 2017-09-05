اسرائيل تبدأ مناورات عسكرية تحاكي حرباً مع حزب الله

القدس-(أ ف ب) – يجري الجيش الاسرائيلي اعتبارا من الثلاثاء تدريبا عسكريا واسع النطاق يحاكي حربا مع حزب الله الشيعي اللبناني، في اضخم مناورات من نوعها منذ قرابة 20 عاما، بحسب ما اعلنت مصادر عسكرية اسرائيلية الاثنين. وقال مصدر في وزارة الدفاع الاسرائيلية لوكالة فرانس برس طالبا عدم نشر اسمه ان هذه المناورات ستتيح محاكاة «مختلف السيناريوهات التي يمكن ان نواجهها اذا ما خضنا نزاعا مع حزب الله». وبحسب مصدر عسكري آخر طلب بدوره عدم نشر اسمه فان هذه المناورات سيشارك فيها عشرات آلاف العسكريين، بمن فيهم جنود في الاحتياط، اضافة الى طائرات وسفن وغواصات. واضاف المصدر ان الجيش الاسرائيلي سيجري خلال هذه التدريبات محاكاة لمستشفيين ميدانيين وسيختبر تكنولوجيات جديدة مثل شاحنات بدون سائقين او طوافات بدون طيارين لتنفيذ عمليات اخلاء. وبدأت الدولة العبرية استعداداتها لهذه المناورات قبل عام ونصف العام، علما بأن آخر مناورات عسكرية بهذه الضخامة تعود الى العام 1998 عندما اجرى الجيش الاسرائيلي محاكاة لحرب مع سوريا. وتتهم اسرائيل والولايات المتحدة الحزب الشيعي اللبناني بتخزين ترسانة من الاسلحة على الحدود اللبنانية-الاسرائيلية استعدادا لحرب جديدة بينه وبين الدولة العبرية. وكانت اسرائيل شنت في صيف 2006 حربا ضد حزب الله استمرت شهرا واوقعت اكثر من 1200 قتيل في الجانب اللبناني غالبيتهم مدنيون، و160 قتيلا في الجانب الاسرائيلي غالبيتهم عسكريون.