هل كانت الصفقة حقاً بين حزب الله وداعش؟

فاتح عبد السلام

جميعهم لفّوا وداروا، ولم يحسن أحد منهم تبرير الورطة التي وقع فيها بشأن الصفقة التي تمت مع تنظيم داعش الذي نقاتله هناك شمالي العراق ونستقبل قوافله المبردة الوافدة في غرب البلاد .

كان هناك مخرج لهذه الورطة الحزبية الاسلامية لو انهم اعترفوا ان ظاهر الصفقة هو بين حزب الله اللبناني من جهة وتنظيم داعش من جهة اخرى، لكن باطنها هو اتفاق روسي أمريكي ضمن التفاهمات السرية التي أكد وجودها في سوريا، مسعود بارزاني رئيس الاقليم

الكردي العراقي في حديث صحافي مؤخراً.

لكن هذا الاعتراف لو ظهر لكان حرجه على الحكم في سوريا وحليفه حزب الله أكبر بكثير من ترك الصفقة تبدو من تدبير محلي بين احزاب وتنظيمات في النهاية (اسلامية) في المبنى أو المعنى، في الملبس أو الخطاب ولنترك الفعل جانباً هنا .

لو كانت روسيا خارج الصفقة لضربت قافلة داعش، بالرغم من انه لم يسبق ان ضربت روسيا قافلة لداعش داخل سوريا. ولو كان الصفقة الروسية الامريكية غير موجودة لدمرت الطائرات الامريكية قافلة داعش المتجهة نحو الحدود العراقية التي بات على مسارها الطويل وفي عمقها قوات ومعسكرات وقواعد امريكية، هي اكثر ما تهتم به واشنطن اليوم .

أما الدليل الدامغ الثالث على قوة وجود الصفقة التي أكل طعمها حزب الله (المقاوم) والاحزاب الاسلامية (الجهادية) وافتضح أمرهم، فهو رد الحكومة العراقية التي قالت فيه ان هذا التصرف غير مقبول، ولم تزد على ردها المزلزل هذا مقدار خردلة.

في ضوء ذلك ،أرى أنّ المعترضين على اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان المنفصل عملياً منذ ربع قرن يجدر بهم النظر بتمعن في الأخطر، وهي الاجندات غير الواضحة والمبهمة والصفقات السرية في عموم العراق، والتي لا ندري نتائجها حتى الآن.