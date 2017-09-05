‎ كيم كارداشيان تسخر من ترامب 

‎نيويورك– الزمان : ‎أكدت نجمة تليفزيون الواقع، والعارضة الأمريكية الشهيرة و المثيرة كيم كارديشيان، أن ابنتها الصغيرة نورث ويست، يمكنها حكم الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أفضل من الرئيس الأمريكي الحالي دونالدترامب.

‎وقالت النجمه العالمية البالغة من العمر 36 عامًا، في مقابلة مع مجلة “هاربر بازار أربيا” في عدد سبتمبر: يمكن لأي شخص إدارة الولايات المتحدة بشكل أفضل، ابنتي صاحبة الأربعة أعوام ستكونأفضل.

‎وتابعت كيم كاردشيان: لقد عملنا بجد للوصول إلى ما نحن فيه ولدينا الكثير من الأشياء التي كنا فخورين بها في بلدنا، والعودة إلى الوراء هو الشيء الأكثر إحباطًا.

‎وأوضحت العارضة العالمية وزوجة مطرب الراب العالمي كاني ويست، أنها من متابعي الرئيس السابق باراك أوباما على موقع “تويتر” وليست من متابعي ترامب.