‎ كيم كارداشيان تسخر من ترامب 

نيويورك– الزمان : أكدت نجمة تليفزيون الواقع، والعارضة الأمريكية الشهيرة و المثيرة كيم كارديشيان، أن ابنتها الصغيرة نورث ويست، يمكنها حكم الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أفضل من الرئيس الأمريكي الحالي دونالدترامب.
وقالت النجمه العالمية البالغة من العمر 36 عامًا، في مقابلة مع مجلة “هاربر بازار أربيا” في عدد سبتمبر: يمكن لأي شخص إدارة الولايات المتحدة بشكل أفضل، ابنتي صاحبة الأربعة أعوام ستكونأفضل.
وتابعت كيم كاردشيان: لقد عملنا بجد للوصول إلى ما نحن فيه ولدينا الكثير من الأشياء التي كنا فخورين بها في بلدنا، والعودة إلى الوراء هو الشيء الأكثر إحباطًا.
وأوضحت العارضة العالمية وزوجة مطرب الراب العالمي كاني ويست، أنها من متابعي الرئيس السابق باراك أوباما على موقع “تويتر” وليست من متابعي ترامب.