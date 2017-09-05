‎فيلم حربي مثير من الممثل والمخرج أفليك

‎لوس انجلس – الزمان : يقوم نجم هوليوود الممثل والمخرج الأمريكي بين أفليك بإخراج الفيلم الحربي «رد بليتوون»عن معركة حربية في أفغانستان بين القوات الأمريكية وحركة طالبان، من بطولة شقيقه كيسي أفليك الحائز على جائزة الأوسكار والجولدين جولب لأفضل ممثل عن دوره في فيلم «مانشتر» هذا العام والذي رشح لـ11 جائزة أخرى عن نفس الفيلم.

يحكي فيلم «رد بليتوون» من إنتاج شركة «سموكهاوس بكتشارز» العالمية الأمريكية قصة الجندي «روميشا»- الذي يجسده كيسي أفليك – وهو أب لثلاثة أطفال لكنه يدخل في معركة محفوفة بالمخاطر مع حركة طالبان في أفغانستان بعد أن قاموا بالاعتداء على قاعدة عسكرية أمريكية على الحدود بين باكستان وأفغانستان.