نائب : لجنة الخبراء بالرضوخ للكتل عند إختيار مفوضية الإنتخابات

بغداد – الزمان

اتهم عضو لجنة الخبراء لاختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجديدة محمد عبد ربه اللجنة بالرضوخ لرغبات الكتل والاحزاب ، مؤكدا ان المفوضية المقبلة ستمتثل لأوامر تلك الاحزاب.وقال في تصريح ان (اغلب الكتل والاحزاب الكبيرة اوصت بمرشحين معينين من اجل اختيارهم اعضاء في مجلس مفوضية الانتخابات الجديد)، مؤكدًا ان (لجنة الخبراء ق رضخت لهذه المطالب لاسيما ان اغلب اعضائها منتمون لتلك الاحزاب والكتل).ولفت الى ان (المفوضية الجديدة ستكون منبثقة من رغبات وتوجهات الاحزاب والكتل المسيطرة وستكون ممتثلة لاوامرها).