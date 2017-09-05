إشراك المناطق الخاضعة لسيطرة البيشمركة بالإقتراع

مفوضية إنتخابات كردستان :مشاركة 5 ملايين و500 ألف مواطن في الإستفتاء

أربيل – الزمان

رجحت مفوضية الانتخابات في كردستان مشاركة نحو خمسة ملايين ونصف المليون مواطن في الاستفتاء المزمع اجراؤه في 25 من أيلول الجاري على استقلال الإقليم. وقال الناطق باسم المفوضية شيروان زرار في مؤتمر صحفي عقده في أربيل إن (قرابة الخمسة ملايين ونصف المليون شخص سيشتركون في الاستفتاء بكردستان والمناطق الكردستانية خارج الحدود الإدارية للإقليم).وأضاف أن (المناطق الخاضعة لسيطرة قوات البيشمركة في نينوى سيجرى فيها الاستفتاء، وقد خاطبونا رسميا ونحن بدورنا أجبناهم وعبرنا عن سعادتنا للطلب المقدم من مجلس محافظة كركوك للاشتراك في الاستفتاء، وقد أجبناهم رسميا بهذا الشأن، وأتممنا الاستعدادات اللازمة لمشاركة المحافظة).ودعا زرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان المراقبين الدوليين والمنظمات المدنية لـ(الإسراع بتسجيل أسماء مراقبيها)، لافتا الى ان(القوائم ستغلق مع انطلاق الحملة الدعائية للاستفتاء).وفي الشأن نفسه، دعت حركة التغيير والجماعة الإسلامية الكردستانية إلى تأجيل الاستفتاء .وقالتا في بيان مشترك صدر عقب اجتماع قيادتي الطرفين في السليمانية إن (الجانبين يدعوان الى تأجيل عملية الاستفتاء الى وقت أكثر ملاءمة وأن يتم تشريعه بقرار من برلمان إقليم كردستان)، وأكدا(ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد).وشدد البيان على (ضرورة إلغاء قرار الادخار الإجباري لجزء من رواتب الموظفين وتحسين أوضاع المواطنين مطالبا بتفعيل برلمان كردستان لأداء عمله في التشريعي والرقابي).