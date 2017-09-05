العطية: إعتماد نظام جديد في قرعة الحج المقبلة

بغداد- الزمان

اعلن رئيس هيئة الحج والعمرة خالد العطية ان الهيئة ستعتمد نظاماً جديداً في قرعة الحج المقبلة .وقال في مؤتمر صحفي في مكة المكرمة (سنعتمد نظاماً جديداً في اجراء قرعة الحج المقبلة لإنصاف الذين لم تظهر اسماؤهم في الاعوام الماضية)، مؤكدا ان( قرعة العامين 2019 – 2020 ستجري الكترونياً خلال المرحلة المقبلة).وأفاد بأن( اول رحلة لحجيج العراق ستنطلق يوم الأربعاء المقبل بواقع اربع رحلات يومياً)، مشيرا الى ان(حجاج الحصة الاضافية البالغ عددهم خمسة الاف حاج وحاجة سيفوجون الى المدينة المنورة لأداء مراسم زيارة قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم). وكشف عن ان(عدد الوفيات بين الجاج العراقيين بلغ 12حالة اغلبها لأسباب طبيعية).واكد( نجاح موسم الحج من دون اي معرقلات، اذ لم تسجل السعودية اي حالة سلبية على بعثة الحج العراقية، كما وافقت على فتح منفذ جميمة لاستخدامه في موسمي الحج والعمرة والتبادل التجاري)، مضيفا ان (العراق طلبن من الجانب السعودي إعتماد منفذ عرعر ليكون منفذا لتفويج المعتمرين العراقيين). وافاد بأن(العراق كُلف للمرة الاولى باصدار بيان بأسم البعثات الاسلامية في مكة لادانة المجازر ضد المسلمين في ماينمار).