مصرع عائلة كاملة بتماس كهربائي

إحباط محاولة لاستهداف مدينة ألعاب الرمادي بتفجير حزام ناسف

الانبار- الزمان

احبطت القوات الامنية محاولة لتنظيم داعش لاستهداف مدينة الالعاب في الرمادي بتفجير انتحاري. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في بيان ان (شرطة الانبار وبالتعاون مع مديرية الامن الوطني والاستخبارات العسكرية افشلت مخططا لعصابات داعش الارهابي داخل مدينة الالعاب في الرمادي)، مضيفاً ان (الشرطة تمكنت من اعتقال انتحاري وضبطت بحوزته حزاما ناسفا). من جهة اخرى ، أعلنت قيادة شرطة الانبار ان مصرع، عائلة كاملة في المحافظة امس جاء نتيجة تماس كهربائي وليس جريمة. وقال المكتب الإعلامي لقيادة الشرطة في بيان إن (الحادث المؤسف في منطقة جوبيه اليوم حصل نتيجة تماس كهربائي، أدى الى احتراق بيت المدعو احمد فياض حمادي ومصرع العائلة بالكامل)، مؤكدا أنه (ليس جريمة قتل كما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي). وأضاف(لا يوجد حظرللتجوال في مدينة الرمادي سوى منطقه واحدة عليها طوق امني لوجود معلومات أمنية تقتضي مثل هذا الإجراء حفاظا على أرواح المواطنين، أما باقي الأحياء فلا يوجد فيها حظر للتجوال). وكان مصدر امني قد افاد في وقت سابق بأن عائلة كاملة قتلت بهجوم مسلح.وقال المصدر في تصريح إن (مسلحين مجهولين اقتحموا صباح اليوم منزلا في منطقة جويبة شرقي الرمادي، وأطلقوا النار على عائلة كاملة مؤلفة من سبعة أفراد، ما أسفر عن مقتلهم على الفور). واعلن مدير افواج طوارئ شرطة الانبار العميد الركن خالد الدليمي في تصريح في وقت سابق إن (القوات الامنية قررت صباح اليوم فرض حظر على التجوال في الرمادي بهدف البحث عن مطلوبين على خلفية احداث امنية)، مرجحاً( رفع حظر التجوال خلال ساعات على وفق المعطيات الامنية).