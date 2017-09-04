مجلس الأمن يتفق على عرض مشروع قرار عقوبات على كوريا الشمالية

موسكو وبكين تدينان بيونغ يانع وترفضان اجراءات أمريكية على حساب مصالحهما

شيامين (الصين)- موسكو

نيويورك – الزمان -(أ ف ب):

اعلنت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي الاثنين ان مجلس الامن سيجري خلال هذا الاسبوع نقاشا حول مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، على ان يعرض للتصويت الاثنين المقبل.

وتؤيد فرنسا وبريطانيا واليابان فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، في حين لم يعرف بعد موقفا موسكو وبكين. فيما دعت روسيا الاثنين إلى الحوار حول ملف كوريا الشمالية النووي، منتقدة الولايات المتحدة التي لا تتكلم برأيها سوى «لغة العقوبات». وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة دول بريكس في شيامين بالصين، «بإمكاننا التأثير على كوريا الشمالية إن قدمنا اقتراحات حوار واقعية».

وتابع «لكن هنا، يتوقف الكثير على زملائنا الأميركيين الذين غالبا ما يسارعون للأسف إلى التكلم بلغة العقوبات».

أكدت دول بريكس الخمس الناشئة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) الاثنين انها «تدين بشدة» التجربة النووية الكورية الشمالية الاخيرة داعية إلى «حل سلمي» للتوتر حول البرنامج النووي الكوري الشمالي. وشدد ريابكوف على أنه «يجب ألا يكون هناك مجال للتصعيد». من جهة أخرى، حاول التقليل من شأن «التهديد» الكوري الشمالي على صعيد الأسلحة النووية. وقال إن «التجربة الأخيرة (الكورية الشمالية) كانت أشد بكثير من التجارب السابقة (…) لكن كل ذلك لا يساوي إقرارا بوجود خطر صواريخ نووية فعلي، على الأقل من وجهة نظرنا». وحذر من أي رد «متسرع» على التجربة النووية الأخيرة التي أجرتها بيونغ يانغ. وقال محذرا «على الأكثر قوة وعقلانية أن يتحلوا بضبط النفس. إن أي إجراء متسرع قد يصبح متفجرا ويؤدي إلى انفجار سياسي أو عسكري». وأعلنت كوريا الشمالية الأحد أنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية، مثيرة سيلا من التنديد من الأسرة الدولية. فيما أعلنت الصين الاثنين انها قدمت احتجاجا رسميا لدى كوريا الشمالية بعد التجربة النووية التي أجرتها الاحد، وعبرت عن استيائها من التهديدات الاميركية بوقف «كل المبادلات التجارية» مع الدول التي تتعامل مع بيونغ يانغ.

وقال المتحدث باسم الخارجية غينغ شوانغ للصحافيين خلال مؤتمر صحافي ان «الصين قدمت احتجاجا قاسيا لدى الشخص المكلف شؤون سفارة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية في الصين» في اشارة الى كوريا الشمالية.

وأضاف ان «الصين تعارض تطوير جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية لبرنامجها النووي والبالستي ونحن ملتزمون بنزع الاسلحة النووية في شبه الجزيرة. هذا الموقف معروف كما ان جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية تعلم هذا الامر تماما».

وأعلنت كوريا الشمالية الاحد انها أجرت تجربة ناجحة على قنبلة هيدروجينية، ما اثار تنديدا دوليا قويا.

وصرح الرئيس الاميركي دونالد ترامب انه يفكر في وقف «كل المبادلات التجارية» مع الدول التي تتعامل مع بيونغ يانغ بدون ان يسمي الصين.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية الاثنين «ما هو غير مقبول اطلاقا من جانبنا هو اننا نبذل جهودا شاقة من جهة لتسوية سلمية للقضية (الكورية الشمالية) ونرى من جهة اخرى مصالحنا تتعرض للخطر وتعاقب».

وأكد ان «الامر يجب الا يكون كذلك وهذا غير عادل»، مشددا على ان «الصين لا تريد ان تمس مصالحها».