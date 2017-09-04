انطلاق الحملة الدعائية لاستفتاء كردستان العراق وحزبان يدعوان للتأجيل

ايران:شبح الحرب قريب من المنطقة

اربيل – السليمانية – الزمان

توقعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق، الاثنين ، أن يشارك نحو خمسة ملايين ونصف المليون مواطن في الاستفتاء المرتقب أواخر سبتمبر/أيلول الجاري، على استقلال الإقليم.

وقال الناطق باسم المفوضية، شيروان زرار، في مؤتمر صحفي عقده في أربيل، إن «قرابة خمسة ملايين ونصف المليون سيشتركون في الاستفتاء بكردستان والمناطق الكردستانية خارج الحدود الإدارية لمنطقة كردستان».

وأضاف أن «المناطق الخاضعة لسيطرة قوات البيشمركة في نينوى [شمال العراق]، سوف يجرى فيها الاستفتاء، وقد خاطبونا رسميا ونحن بدورنا أجبناهم». وجدد أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي معارضة بلاده لتنظيم استفتاء تقرير المصير بإقليم كردستان العراق، محذرا من أن يؤدي انفصال الإقليم إلى حرب طويلة وتقسيم يصيب سوريا وتركيا. وقال رضائي في مؤتمر صحفي بالعراق إن انفصال الإقليم الكردي –الذي يتمتع بحكم ذاتي– عن العراق ستكون له تبعات خطيرة على المنطقة، وقد يؤدي إلى تقسيم كل من سوريا وتركيا ويدخل المنطقة في حرب قد تمتد 20 سنة. كما حذر المسؤول الإيراني من أن انفصال كردستان العراق قد يدخله في حرب مع الحكومة المركزية في بغداد، وأن الأكراد سيكونون أكبر المتضررين في هذه الحالة. وأشار رضائي إلى أن الاستفتاء المزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من الشهر الحالي ناشئ عن رغبة فردية لدى بعض الزعماء الأكراد وليس مطلبا شعبيا، وأن أكبر فشل للاستفتاء يتمثل في رفض الأمم المتحدة والدول الأوروبية للإشراف عليه، حسب قوله.

واعلنت مفوضية انتخابات منطقة كردستان أن اليوم الثلاثاء سيكون بداية الحملة الدعائية لاستفتاء الإقليم على الانفصال عن العراق ، وتستمر 18 يومًا، وأصدرت تعليمات إلى أكراد الخارج ترشدهم إلى كيفية المشاركة فيه.

كما دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان المراقبين الدوليين، والمنظمات المدنية للإسراع اليوم بتسجيل أسماء مراقبيها»، لافتا إلى أنه سيتم إغلاق القوائم مع انطلاق الحملة الدعائية للاستفتاء». فيما دعت حركة التغيير والجماعة الإسلامية الكردستانية، الاثنين، إلى تأجيل عملية الاستفتاء في إقليم كردستان، مؤكدان على ضرورة إلغاء قرار الادخار الإجباري لجزء من رواتب الموظفين وتحسين أوضاع المواطنين.

وقالت حركة التغيير والجماعة الإسلامية الكردستانية في بيان مشترك صدر عقب اجتماع قيادتي الطرفين في السليمانية ، إن «الجانبين يدعوان الى تأجيل عملية الاستفتاء الى وقت أكثر ملائمة وأن يتم تشريعه بقرار من برلمان إقليم كردستان»، مشددان على «ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد».

وأكد الحزبان، على «ضرورة إلغاء قرار الادخار الإجباري لجزء من رواتب الموظفين وتحسين أوضاع المواطنين مطالبا بتفعيل برلمان كردستان لأداء عمله في التشريعي والرقابي».

وتعتزم سلطات إقليم كردستان إجراء استفتاء، في 25 أيلول الجاري، بشأن استقلال الإقليم عن العراق، الأمر الذي ترفضه بغداد وعدد من الدول الإقليمية والعالمية.