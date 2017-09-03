كم ألف رأس غنم أضاحي موسم الحج؟

الرياض,-(أ ف ب) – تم ذبح اكثر من 840 الف رأس غنم خلال موسم الحج في مكة المكرمة، بحسب ما افادت الاحد وكالة الانباء السعودية الرسمية، بزيادة بلغت نحو 170 الف رأس غنم مقارنة باعداد اضاحي العام الماضي.

وقالت الوكالة ان “إجمالي ما نحر من الأضاحي حتى اليوم، بلغ 884 ألف رأس من الأغنام”، اضافة الى 446 بقرة، مشيرة الى انه “جرى تلبية جميع طلبات بعثات الحج الرسمية، بنسبة مئة بالمئة”.

وجرت عمليات الذبح في سبعة اماكن مخصصة لذلك، باشراف نحو 800 طبيب بيطري، ونحو 800 مختص شرعي.

والعام الماضي تم ذبح 712 ألف رأس غنم كأضاح خلال موسم الحج.

وبلغ عدد الحجاج هذا العام نحو 2,35 مليون بينهم 1,75 مليون من خارج البلاد، بحسب ارقام رسمية. وتم تعزيز التدابير الأمنية هذا العام خصوصا عبر تأهب أكثر من 100 ألف عنصر من قوات الأمن وتثبيت آلاف الكاميرات طوال مراحل الحج.