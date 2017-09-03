إنخفاض طفيف في الصادرات النفطية خلال الشهر الماضيش

إنخفاض طفيف في الصادرات النفطية خلال الشهر الماضي

بغداد – الزمان

اعلنت وزارة النفط بلوغ الصادرات النفطية أكثر من 99.7 مليون برميل خلال شهر آب الماضي بإنخفاض طفيف عما كانت عليه في تموز .وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان إن (معدل الصادرات المتحققة من النفط الخام لشهر آب الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، بلغت أكثر من 99 مليونا و700 ألف و761 برميل)، مشيرا إلى أن (المعدل اليومي للصادرات بلغ ثلاثة ملايين و216 ألف برميل).وأضاف أن (مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ أكثر من 99 مليونا و700 ألف و761 برميلا، فيما لم تسجل الإحصائية صادرات من حقول كركوك)، موضحاً أن (معدل سعر البرميل الواحد بلغ 46.223 دولار وبإيرادات بلغت أكثر من أربعة مليارات و608 ملايين دولار).وبلغت الصادرات النفطية خلال شهر تموز الماضي 100 مليون برميل بإيرادات أكثر من أربعة مليارات دولار.