المرور تنفي مضاعفة الغرامات المالية على المركبات المخالفة

بغداد – الزمان

نفت مديرية المرور العامة صحة ما تردد عن فرضها غرامات مالية مضاعفة على اصحاب المركبات المخالفة .وقال مدير عام المرور اللواء عامر العزاوي في تصريح أن (الأنباء التي تحدثت عن فرض غرامات مالية مضاعفة على اصحاب المركبات المخالفة عارية عن الصحة)، مؤكدا أن (المديرية لم تصدر أي قرار او تعليمات بفرض غرامات مضاعفة وتحتفظ بحقها القانوني ضد المروجين لمثل هكذا اشاعات مغرضة).وتابع أن (لدى المديرية قوانين وتعليمات بشان أصحاب المركبات المخالفين)، موضحا أن (الحد الأقصى للغرامات المالية المعمول به حاليا تتراوح بين 20 الف و30 الف دينار).وأضاف أن (بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت انباء كهذه متجاهله المصدر الرئيس)، داعيا وسائل الإعلام إلى (توخي الدقة في نقل المعلومة والحصول عليها من مصدرها الرئيس).