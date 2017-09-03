الأنبار تبدأ بحفر خندق وساتر أمني لمنع تسلل المفخخات والمسلحين

الانبار- الزمان

باشرت الجهات المختصة في محافظة الأنبار بحفر خندق وساتر أمني بين الـ160 كيلو وناحية النخيب . وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي في تصريح امس انه (تمت المباشرة بحفر ساتر ترابي وخندق شقي امني على الطريق الربط بين منطقة الـ160كيلو غرب الرمادي وناحية النخيب 400كم جنوب غرب الرمادي)، موضحًا أن (الهدف من الساتر والخندق هو منع عبور العجلات المفخخة وتسلل الإرهابيين باتجاه ناحية الرحالية ومنطقتي الطاش والحميرة جنوب الرمادي).من جهة اخرى، شكر وزير الداخلية قاسم الاعرجي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لتكريمه منتسباً من شرطة الانبار .وقال بيان لمكتب الاعرجي (نشكر رئيس الوزراء حيدر العبادي على رعايته وتكريمه للمنتسب عمر احمد لطيف من شرطة الانبار ونؤكد ان تفعيل مبدأ الثوب والعقاب مهم جدا للتحفيز واستنهاض الهمم ).وقام العبادي بتكريم العبدلي المنتسب لشعبة السونار في شرطة الانبار لكشفه عجلة مفخخة تابعة لتنظيم داعش في سيطرة 7 كم غرب الرمادي.