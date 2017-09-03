نائب يدعو الصدر إلى التحقيق مع قائد مجموعة هاجمت منزله

بغداد – الزمان

اتهم النائب كامل الغريري المجموعة التي اعتدت على منزله بمحاولة خطف اثنين من ابناء عمومته ، داعيا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى التحقيق مع قائد المجموعة. وقال الغريري في تصريح ان (مجموعة مسلحة تقلها اربع سيارات نوع بيك اب تدّعي انها من سرايا السلام ويقودها المدعو الملقب حسن فونتيرا الزريجاوي من منطقة المحمودية، قامت باقتحام منطقة اللطيفية وداري وقام الزريجاوي بالتهديد والوعيد وحاول اختطاف اثنين من ابناء عمومتي)، موضحا ان (قوة من الجيش قامت بالتدخل وبعد ذلك انسحبوا الى مركز شرطة اللطيفية، حيث تعاون معهم ضابط المركز المدعو مقدم سعد)، على حد قوله.وطالب الغريري (رئيس مجلس الوزراء بالتحقيق العاجل بالموضوع)، كما دعا الصدر الى (فتح تحقيق بالموضوع ومحاسبة الشخص الذي شوه سمعة سرايا السلام والذي يقود هذه الجهات). ونشرت وسائل اعلام في وقت سابق بيانا نسب الى الغريري حمل فيه الصدر مسؤولية هجوم فصيل من سرايا السلام على منزله في اللطيفية واشتباكه مع عناصر حمايته.