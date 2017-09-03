الجوازات : المنظومة الجديدة خاضعة للقياسات العالميةش

الجوازات : المنظومة الجديدة خاضعة للقياسات العالمية

بغداد – الزمان

اكد مدير الجوازات العامة احمد عبد الستار أن المنظومة الجديدة لإصدار الجواز في العراق تصنف ضمن المنظومات المستخدمة عالمية.وقال عبد الستار في تصريح إن (مديرية الجوازات حريصة على فتح مديريات اخرى في عموم المحافظات العراقية لانهاء الزخم الحاصل وحتى يتسنى لجميع المواطنين الحصول على الجواز الجديد ضمن وقت قياسي بسيط)،وأضاف أن (الظروف الأمنية التي مر بها العراق دفع بعض الدول والمنظمات إلى إطلاق تصريحات غير مبررة للتقليل من شأن الجواز العراقي المنتشر في عموم العالم).واشار عبد الستار إلى أن (المنظومة الجديدة تختلف كثيرا عن المنظومة السابقة لما لها من أهمية كبيرة في إصدار الجواز بوقت قياسي كونها تصنف ضمن المنظومات المستخدمة عالميا)، مؤكدا أن (بامكان المواطن الراغب في الحصول على الجواز مراجعة دائرة الجوازات ضمن الرقعة الجغرافية في أي وقت).