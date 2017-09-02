النقل تفتتح خطوط جوية مع ثلاث دول

بغداد _ شيماء عادل

أعلن وزارة النقل عن قرب افتتاح ثلاثة خطوط جوية مع موسكو والكويت وطهران. وقال الوزير كاظم فنجان الحمامي في بيان امس إنه (جرى الاتفاق بين الطيران المدني العراقي والطيران المدني الروسي على استئناف تسيير الرحلات الجوية بين بغداد وموسكو بعد توقف نحو 13 عاماً)، عادا أن ( الخط سيتيح للطيران المدني دخول المجال الجوي الأوروبي ويفتح آفاقا للمسافر العراقي في مجالات التجارة والسياحة والعمل والعلاج)، وأضاف أنه (سينطلق خط جوي آخر من مطار البصرة باتجاه الكويت في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل حركة تنقل المسافرين بين البلدين، خصوصا مع قرب موسم الزيارات)، وأوضح الحمامي انه (سيتم افتتاح خط جوي آخر من مطار المحافظة باتجاه طهران)، مشيرا الى أن (المباحثات جارية مع العديد من الدول لفتح الآفاق أمام الطيران المدني للوصول إلى عواصم العالم).