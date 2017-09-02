تبادل زمالات دراسية بين العراق وأرمينيا

بغداد – داليا

احمد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح زمالات دراسية لأرمينيا، مشيرة إلى الاتفاق مع الجامعة الأمريكية في أرمينيا على منح العراق زمالات في الاختصاصات العلمية النادرة. وقال بيان امس إن (الوزير عبد الرزاق العيسى بحث في ارمينيا مع رئيس البرلمان آرا بابليون التعاون الثنائي بين البلدين ولا سيما في المجالات العلمية)، مبينا ان ( العراق منح زمالات دراسية للجانب الأرميني لاختصاصات مختلفة)، وتابع البيان أن ( بابليون أعرب عن تقديره للمبادرة العلمية كما أشاد بدور العراق الحضاري والمعرفي)، مؤكدا ( التزام بلاده بدعم الشعب العراقي وتقديم منح دراسية في الاختصاصات الطبية العسكرية). كما زار العيسى الجامعة الأمريكية في يرڤان واتفق عل إقامة برامج علمية مشتركة ومنح العراق زمالات في الاختصاصات التقنية والعلمية النادرة والإفادة من تجربتهم في مشروع تأسيس الجامعة الامريكية في بغداد).