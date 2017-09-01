الامم المتحدة تتوقع هزيمة داعش نهائيا في سوريا

بغداد – داليا احمد

توقع مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا هزيمة ما تبقى من معاقل داعش سيكون في سوريا ، فيما عدت تركيا العمليات الإرهابية التي تحدث في العراق وسوريا هي امتداد لمؤامرة كبيرة. وقال دي ميستورا في تصريح أمس إن (ما نشهده حاليا هو بداية النهاية لهذه الحرب ضد داعش كما نحتاج ان يكون ذلك هو ضمان لبداية السلا في المنطقة)، وذكر أن (هناك ثلاثة أماكن لا تزال أبعد ما تكون عن الاستقرار وهي الرقة ودير الزور وإدلب)، وأضاف دي ميستورا (ستحين لحظة الحقيقة بعد الرقة ودير الزور وهي مسألة ستحسم خلال بضعة أشهر ،إذا قدم المجتمع الدولي المساعدة لكل من المعارضة والحكومة لقبول تفاوض حقيقي فخلال سنة يمكن إجراء انتخابات يعتد بها بحق). من جهة اخرى عد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العمليات الإرهابية التي تنفذ في العراق وسوريا امتدادا لـمؤامرة وخطة كبيرة. وقال أردوغان خلال مناسبة عيد الأضحى إن (العمليات الإرهابية في سوريا والعراق هي امتداد للمؤامرة والخطة الكبيرة)، وأضاف (يجب أن نبقى يقظين)، لافتا الى انه (لا فرق بين العمليات الإرهابية التي تجري في سوريا أو في العراق أو على أرضنا)، وأشار أردوغان إلى أن (هدفنا واضح وصريح أما الشهادة أو النصر).