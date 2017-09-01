فرنسا : استعادة تلعفر مرحلة جديدة لاستقرار العراق

بغداد – الزمان

رأت وزارة الخارجية الفرنسية أن استعادة القوات العراقية السيطرة على قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى من داعش ستدخل العراق مرحلة من الاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية. وقالت الوزارة في بيان امس إن (استعادة السيطرة على تلعفر تدخل العراق مرحلة من الاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة إعمار المناطق المحررة)، مؤكدا (وقوف فرنسا إلى جانب العراق في هذه المرحلة الحاسمة). وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أعلن النصر بتحرير القضاء والمحافظة من قبضة داعش بالكامل.