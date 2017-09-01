مصير 800 ألف مهاجر سري في الولايات المتحدة ما زال معلقا

واشنطن- (أ ف ب) – اعلن البيت الابيض الخميس ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب لم يتخذ حتى الآن قرارا حول مستقبل برنامج يسمح بمنح مئات الآلاف من الشبان المقيمين بطريقة غير مشروعة، تصاريح إقامة خاصة.

وقالت الناطقة باسم الرئاسة الاميركية ساره ساندرز ان “القرار النهائي لم يتخذ”.

والبرنامج المعروف باسم “داكا” احدثه بمرسوم الرئيس السابق باراك اوباما في حزيران/يونيو 2012 لقوننة وضع المهاجرين السريين الذين وصلوا قبل سن السادسة عشرة الى الولايات المتحدة.

وشروط الاستفادة من ذلك هي ان يكون المهاجر قد بلغ ال31 عاما من العمر في حزيران/يونيو 2012 واقام بلا انقطاع في البلاد منذ 2007، وليست لديه سوابق جنائية خطيرة.

يحصل المستفيدون من البرنامج على ضمانة بالا يتم طردهم ويمكن ان يعملوا بطريقة قانونية.

وتفيد الارقام الرسمية ان حوالى 800 الف شخص تلقوا حتى 31 آذار/مارس الماضي تصاريح ومثلهم قاموا بتجديد هذه التصاريح.

لكن معظم الجمهوريين يعارضون هذا “العفو” غير المبرر. وتعهد الرئيس الاميركي خلال حملته الانتخابية بالغاء هذا البرنامج. لكن بعد وصوله الى البيت الابيض قال “سندرس برنامج داكا بعناية”.

وذكرت قناة فوكس نيوز ان ترامب سيعلن ان الادارة لن تمنح بعد الآن تصاريح اقامة بموجب برنامج “داكا” لكنها لن تلغي التصاريح التي منحت من قبل حتى تاريخ انتهائها اي في 2019 على ابعد حد للذين حصلوا عليها.

ويدافع تحالف من برلمانيين ديموقراطيين وجمهوريين وشركات كبرى وجمعيات عن البرنامج بقوة، مؤكدين انه اساسي في مواجهة المأزق في الكونغرس منذ سنوات حول اصلاح قوانين الهجرة.

ويعقد تحديد مهلة للرئيس الملف. فقد اعطت عشر ولايات يسيطر عليها الجمهوريون ادارة ترامب حتى الخامس من ايلول/سبتمبر لالغاء البرنامج والا ستبدأ اجراءات تعترض على قانونية البرنامج أمام القضاء الفدرالي.