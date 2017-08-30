ايران تحذر كركوك من المشاركة في استفتاء كردستان

طهران – الزمان

حذرت ايران محافظة كركوك العراقية من المشاركة في الاستفتاء على استقلال اقليم كردستان العراق المقرر أن يجري في 25 أيلول/سبتمبر، واعتبرت ان هذا القرار “خاطئ واستفزازي وغير مقبول”.

وصوت مجلس محافظة كركوك، المتنازع عليها بين حكومة بغداد المركزية وإقليم كردستان بشمال العراق، بالموافقة على إشراك المحافظة في الاستفتاء، في خطوة وصفتها حكومة بغداد بأنها غير قانونية وغير دستورية.

وانتقدت تركيا وايران اللتان تعيش فيهما اقلية كبيرة من الأكراد، الاستفتاء.

والاربعاء قالت ايران ان “قرار مجلس كركوك المشاركة في استفتاء اقليم كردستان خاطئ واستفزازي وغير مقبول”.

ووصفت وزارة الخارجية الايرانية في بيان لها الاستفتاء بأنه “خطير” وقالت ان حكومة بغداد والامم المتحدة والعديد من دول المنطقة وخارجها رفضته.

ونقل البيان عن المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي قوله ان الاستفتاء

“يعتبر اجراء خطيرا واستفزازيا، ولا يساعد على دعم الحوار الاخير في بغداد لتسوية القضايا العالقة فحسب، بل سيؤثر ايضا علي مسيرة دعم انتصارات العراق في محاربة الارهاب”، بحسب وكالة ارنا الرسمية للانباء.

واضاف ان “الجمهورية الاسلامية الايرانية تحذر من تداعيات هذا القرار الخاطئ والذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق ووحدة اراضيه .. وتعلن رفضها لأي إجراء يؤدي الي قيام ازمات جديدة في المنطقة وعلى حدود دول الجوار العراقي”، بحسب الوكالة.