غضب في العراق من الاتفاق بين حزب الله وداعش

الرئيس اللبناني يعد الصفقة مع التنظيم الإرهابي انتصاراً

بيروت- بغداد – الزمان

يسود العراق غضب عارم من اقصاه الى اقصاه من صفقة حزب الله مع تنظيم داعش في نقل مئات الارهابيين من حدود لبنان الى المنطقة المتاخمة للعراق، وعبر ذوو شهداء العراق من الجيش والحشد الشعبي في رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم عن غضبهم واستيائهم من هذا القرار الذي استهان بدماء العراقيين ، كما انه يظهر مدى الاستهتار بالعراق وشعبه فضلاً عن سقوط شعارات قتال داعش التي كانت تكتسب صفة مقدسة لدى التيار الاسلامي الشيعي المتحالف مع حزب الله . من جهته ، اشاد الرئيس اللبناني وقائد الجيش اللبناني الاربعاء ب»الانتصار» الذي تحقق على تنظيم داعش، في صفقة نظمها حزب الله ورعاها الجيش اللبناني بالتنسيق مع السلطات السورية ، حيث تم طرد عناصر داعش مع سلاحهم الخفيف والمتوسط وعائلاتهم من جانبي الحدود السورية اللبنانية الى الحدود العراقية التي يتواجد فيها بقايا التنظيم الارهابي . واعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي رفضه لصفقة حزب الله بعبارات بسيطة مفادها ان القرار غير مقبول وكذلك رفض سليم الجبوري رئيس البرلمان الصفقة التي تضر بمصالح العراق وامنه ، من دون تحديد موعد للبرلمان ليعلن موقف الشعب العراقي من تصدير داعش الى حدوده ، ورفض اقليم كردستان عبر بيان لمجلس امنه القومي الصفقة التي تعيد داعش الى العراق من منافذ جديدة .وانسحب مسلحو تنظيم داعش بسيارات مكيفة مع تزويدهم بالماء والغذاء، بعد اسبوع من القتال، من منطقة الجرود على الحدود السورية اللبنانية نحو معقلهم في محافظة دير الزور في شرق سوريا والمتاخمة للعراق، تنفيذا لاتفاق مثير للجدل ينهي وجودهم في هذه المنطقة التي سيطروا عليها قبل ثلاث سنوات. وقال الرئيس اللبناني ميشال عون امام الصحافيين في قصر بعبدا الرئاسي «اليوم نعلن انتصار لبنان على الارهاب ونهدي هذا النصر الى جميع اللبنانيين الذين من حقهم ان يفخروا بجيشهم». فيما قام تنظيم داعش باعدام ثمانية جنود لبنانيين كانوا قد اختطفوا عام 2014.

وتم العثور الاحد على رفات رجحت انها لهؤلاء الجنود في المنطقة التي تجري فيها المعارك بين الجيش والتنظيم، بعد ساعات من جهته قال قائد الجيش العماد جوزف عون «اعلن اليوم انتهاء عملية فجر الجرود (…) الجيش حقق النصر».

وكان حزب الله اللبناني الشيعي، الذي حارب التنظيم من الجانب السوري للحدود في عملية عسكرية منفصلة، اعلن الاثنين انسحاب بضع مئات من مسلحي التنظيم من جانبي الحدود.

واتجه داعش على متن حافلات نحو محافظة دير الزور، الواقعة تحت سيطرة التنظيم قرب المداخل الحدودية العراقية الاستراتيجية حيث يوجد عناصر داعش على الجهة العراقية المقابلة في مساحات شاسعة تغيب عنها سلطة القوات العراقية غالباً .. وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان انه بعد مرور 48 ساعة على مغادرتهما، لا تزال الحافلات عالقة عند ابواب هذه المحافظة، دون ان يحدد سبب هذا التأخير. ورفضت مصادر سورية التعليق على ذلك.

وأثار الإعلان عن عملية نقل مسلحين من تنظيم داعش من الحدود اللبنانية السورية إلى الحدود السورية العراقية، غضب العراقيين الثلاثاء، إذ اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأمر «مقلقا جدا» وان وجود داعش على حدود بلاده «غير مقبول».

كما اثار الاتفاق الكثير من الجدل في لبنان حيث عبر الكثيرون عن استيائهم من رؤية داعش يغادرون على متن «حافلات مكيفة»،

وقال قائد الجيش «لقد سمعنا كثيرا في الايام الماضية هذا التساؤل: لماذا لم يواصل الجيش المعركة؟ (…) لكن هناك مسؤولية في عنقنا» في اشارة الى احد اهداف المعركة هو العثور على رفات الجنود.

ويعد هذا الانسحاب آخر هزائم التنظيم المتطرف الذي قام بتنفيذ عدة هجمات في الدول الاوروبية مؤخرا.